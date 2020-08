Défi Wolverine “ Fortnite ”: où enquêter sur 3 marques de griffes mystérieuses

Voici où enquêter sur les mystérieuses marques de griffes dans “ Fortnite ” pour le défi de la semaine 1 de Wolverine. Crédits: Epic / Erik Kain

Mise à jour le 29/08 – Voir la mise à jour ci-dessous.

C’est une nouvelle saison en Fortnite et cette fois, tout tourne autour des super-héros Marvel.

Le Battle Pass de la saison 4 est rempli de Avengers et de X-Men et même de quelques méchants. Vous pouvez consulter notre aperçu détaillé des skins de cette saison ici.

Dans le chapitre 2, la saison 2 Deadpool était la peau «secrète» ou «spéciale» de la saison. Vous n’avez pas déverrouillé Deadpool en complétant des défis hebdomadaires, vous l’avez déverrouillé en complétant des défis spécifiques à Deadpool. Celles-ci étaient souvent totalement absurdes, comme trouver des chimichangas qu’il avait laissées gisant autour de la base d’espionnage.

La saison dernière, Epic Games a offert Aquaman comme skin spécial, mais ses défis étaient super ennuyeux et obtenir le skin n’était pas tant un exploit qu’après coup.

Dans la saison 4, Wolverine est le skin spécial et il semble que ses défis seront à la fois plus intéressants et plus difficile que Deadpool ou Aquaman, bien que contrairement à Deadpool, Wolverine n’a pas de placard secret mis de côté comme une base sale et dégoûtante. Deadpool est vraiment le pire. (Aussi le meilleur, cependant).

Pour la toute première semaine des défis Wolverine dans le chapitre 2, saison 4 de Fortnite, le jeu demande aux joueurs d’enquêter sur des «traces de griffes mystérieuses». Je me demande à qui les marques de griffe pourraient être? Serait-ce un mutant avec des griffes d’adamantium, des problèmes de colère et un problème d’immortalité embêtant? Je me demande . . . .

PLUS DE FORBES Guide de la saison 4 de Fortnite: Chaque emplacement et capacité d’arme mythique par Erik Kain

Il s’agit du premier d’au moins six défis Wolverine, dont chacun sera débloqué chaque semaine en parallèle des défis hebdomadaires normaux. Vous débloquez divers produits cosmétiques et, éventuellement, la peau de Wolverine lorsque vous terminez ces défis – et comme Wolverine est le meilleur, vous devez absolument les compléter et déverrouiller la peau.

Voici trois emplacements de marques de griffes mystérieuses sur le plus récent Fortnite carte. Il y en a certainement d’autres, mais ces trois-là feront le travail.

Mise à jour: voici les six emplacements que j’ai trouvés – vous pouvez lire ci-dessous pour voir des captures d’écran et lire les descriptions de l’emplacement de chacun.

Comme vous pouvez probablement le constater, tout cela se trouve à Weeping Woods. C’est peut-être là que Logan s’est caché, sortant juste la nuit pour aiguiser ses griffes sur divers objets, des pierres et des murs aux réfrigérateurs et aux portes des cabines de salle de bain:

Emplacements des marques de griffes mystérieuses Crédits: Erik Kain

PLUS DE FORBES’Fortnite ‘Saison 4, Guide du défi de la semaine 1: Comment relever tous les nouveaux défisPar Erik Kain

Emplacement # 1 – Les toilettes

La première marque mystérieuse de griffes se trouve dans le bâtiment juste au sud du parc à roulottes de Weeping Woods sur une cabine de toilettes:

Marques de griffes mystérieuses Crédits: Erik Kain

Espérons que personne n’était là quand Wolverine est arrivé. Ce ne serait pas une expérience amusante. Peut-être que Logan devait vraiment y aller?

Emplacement # 2 – Le VR

Le deuxième emplacement est à proximité. C’est l’une des roulottes juste au nord de la salle de bain dans le petit parc à roulottes près des cabines:

Marques de griffes mystérieuses Crédits: Erik Kain

Emplacement # 3 – La tour

Le troisième emplacement (mais pas nécessairement définitif – veuillez me le faire savoir si vous en trouvez d’autres) se trouve au sommet de la tour, à l’ouest du parc à roulottes de Weeping Woods:

Marques de griffes mystérieuses Crédits: Erik Kain

Ces marques de griffes peuvent être trouvées sur le réfrigérateur en haut de la tour du garde forestier. Wolverine ne se gratte pas les griffes sur le bois s’il peut l’aider. Le métal est le truc. (En fait, Wolverine se gratte les griffes partout où il lui plaît, comme en témoignent les trois nouveaux emplacements dans la mise à jour ci-dessous). Dirigez-vous vers le sommet de la tour du garde forestier dans le joli petit appartement à l’étage. On dirait que Wolverine a peut-être volé quelques bières pendant qu’il y était.

Mise à jour – Trois autres emplacements

D’accord, voici trois autres endroits où vous pourrez trouver les mystérieuses marques de griffes de Wolverine. Merci aux lecteurs de les avoir signalés. Cela porte le total à six emplacements mystérieux de marques de griffes, bien qu’il soit tout à fait possible qu’il y en ait encore plus. Ils peuvent être difficiles à repérer sur le bois et la roche, où se trouvent ces trois prochains endroits. Sur le métal, en particulier sur ce réfrigérateur, ils se démarquent très bien.

Emplacement # 4 – Le pont

Sous le pont, une bâche a jailli d’une fuite et les animaux que j’ai piégés sont tous devenus mes animaux de compagnie. Crédits: Erik Kain

Le quatrième emplacement mystérieux de la marque de griffe se trouve sous le petit pont près de la rivière alors qu’il se penche vers le nord autour de Weeping Woods. C’est juste au sud du cratère causé par le marteau de Thor, Mjolnir. Vous trouverez les marques à côté de la boîte de munitions sous le côté nord du pont.

Emplacement # 5 – L’étang

Le cinquième ensemble de marques de griffes est sur ce rocher dans l’étang. Crédits: Erik Kain

Le cinquième ensemble de marques de griffes se trouve dans l’étang près des deux cabines juste à côté du parc à roulottes. On dirait que Wolverine a pris un bain et s’est essayé aux rochers. Ceux-ci sont difficiles à repérer, mais ils sont juste au-dessus de Cap sur ce gros rocher dans la capture d’écran ci-dessus.

Emplacement # 6 – La cabane

Très difficile à repérer les marques de griffes. Crédits: Erik Kain

Comme l’emplacement précédent, ces mystérieuses marques de griffes sont très difficiles à repérer, en effet. Vous les trouverez du côté ouest de la cabane nord. C’est l’étage le plus bas, sous le pont de l’étage supérieur. Vous saurez que vous êtes au bon endroit lorsque vous verrez cette cage blanche à côté du mur. Les marques de griffes sont difficiles à repérer sur l’image ci-dessus, mais elles sont là juste en face de Captain America.

Et c’est tout, les gars! Pour autant que je sache, il y a un total de six emplacements de marques de griffes dans le jeu, tous dispersés dans Weeping Woods. Je me demande quel sera le prochain défi de Wolverine?

Une fois ce défi terminé, vous débloquerez un spray sur le thème de Wolverine et pourrez passer au deuxième défi Wolverine la semaine prochaine. Continuez et vous finirez par avoir votre propre peau de Wolverine.

Le spray Berserker Barrage est le prix Crédit: Epic Games

Découvrez le reste des skins Battle Pass ici.

Regardez la bande-annonce du gameplay de Battle Pass ici, et la bande-annonce de l’histoire cinématographique ici.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂