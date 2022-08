Défi visuel : trouvez les 21 films cachés dans la salle de cinéma

in

Défi

Spoiler vous invite à utiliser votre acuité visuelle et vos connaissances pour résoudre cette énigme qui cache les films hollywoodiens les plus romantiques.

Les films romantiques sont un genre qui a un public fidèle qui profite d’une bonne histoire d’amour avec de nombreux rebondissements jusqu’à atteindre une résolution pleine d’affection et d’affection entre les personnages principaux qui peut donner au public l’espoir qu’une relation de ce genre puisse se produire dans le réel monde. Nous parlons de films qui ont captivé des milliers de personnes et du défi visuel de spoilers Cela vous fera vous souvenir d’eux.

spoilers Il vous offre un nouveau défi visuel comme ceux auxquels vous avez pu jouer à d’autres occasions. Tout cela pendant que vous naviguez sur notre site Web avec les meilleures informations sur les films et les séries. Dans cette opportunité, vous devrez coordonner vos yeux et votre cerveau pour relever le défi que nous vous proposons en utilisant vos connaissances cinématographiques concernant le genre romantique. L’image sous ce paragraphe cache 21 films dans une salle de cinéma !

Vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux pour partager ce défi visuel qui s’inscrit dans une tendance née de la pandémie et depuis lors, ce genre de jeu est devenu à la mode, divertissant les internautes avec des propositions rafraîchissantes. Le jeu d’aujourd’hui captera votre attention grâce à l’image complexe de la salle de cinéma qui contient un nombre important de films du genre romantique que vous avez sûrement su apprécier à un moment donné.

+Les réponses

Si vous en êtes arrivé là, c’est parce que vous avez apprécié le défi visuel et que vous avez pu coordonner vos yeux et votre cerveau pour accéder à vos connaissances cinématographiques, en résolvant le défi de manière satisfaisante. Ou non! Vous pouvez répondre au sondage à la fin de la note pour nous dire comment vous avez fait dans le jeu de spoilers tandis qu’en dessous de ce paragraphe, nous partageons avec vous la solution au défi avec les 21 titres du genre romantique.

1. Jolie femme

2. Vous avez du courrier

3. Danse sale

4. Saint Valentin

5. Le journal de Bridget Jones

6. Une étoile est née

7. Amour fou et stupide

8. Quatre mariages et un enterrement

9. Quand Harry rencontre Sally

10. Petit-déjeuner chez Tiffany

11. Fantôme

12.Le carnet

13. Montagne Brokeback

14. 10 choses que je déteste chez toi

15. Titanic

16. Le garde du corps

17.La Belle et la Bête

18. Graisse

19. Le gentil et moi

20. Vacances romaines

21. J’aime vraiment

