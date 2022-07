Défi viral Minions : repérer les différences

Viral

Le nouveau film de la saga Mon méchant préféré Il est en passe de dépasser les 500 millions de dollars au box-office.

©IMDBLe film a été créé le 30 juin.

Grâce à la première de Minions : un méchant est néle deuxième film des célèbres créatures jaunes de éclairage, Mon méchant préféré a continué à étendre sa domination en tant que franchise animée la plus ancienne au box-office. Même si tu ne le crois pas, histoire de jouet est assez loin de la première place et même pas la sortie récente de Année-lumière lui suffisait pour prendre la deuxième place, qui appartient à Shrek (qui pour le moment n’a pas de nouveau film en route).

Le deuxième film de Sbires Il est arrivé le 30 juin et en seulement deux semaines, il est déjà en passe de lever 500 millions de dollars dans le monde. Actuellement, il a coupé des billets équivalents à plus de 426 millions de dollars, dont le principal revenu a été produit aux États-Unis (54,2% selon Mojo au box-office). En plus de vous inviter à ne pas arrêter de regarder ce film amusant au cinéma, nous vous proposons de jouer avec les célèbres sbires de Gru.

+Trouvez les 4 différences des Minions

Vous souvenez-vous quand, enfant, vous jouiez avec les images qui arrivaient dans les magazines que vos parents achetaient et que vous deviez trouver des différences entre deux photos qui semblaient similaires ? Nous vous proposons le même défi. Dans cette image que vous verrez ci-dessous, vous pouvez trouver jusqu’à quatre détails qui varient de l’un à l’autre, dans les personnages créés par éclairage il y a plus d’une décennie :

+Ce que nous avons pensé de Minions : Un méchant est né

Avant de vous donner la solution au défi posé, on vous dit qu’on fait partie de ceux qui ont déjà vu le deuxième film de Sbires (et le cinquième de la saga). Bien que nous l’ayons trouvé divertissant et avec de grands moments visuels, l’histoire est assez loin de la fraîcheur de ses apparitions précédentes sur grand écran. Nous pensons qu’il ne suffit plus de réduire un long métrage à des gags physiques avec les minions. Bien sûr, cela ne signifie pas que ce n’est pas amusant. Vous pouvez lire notre critique complète de Minions: A Villain Is Born ici..

+La solution aux 4 différences

Si vous avez déjà abandonné et que vous ne trouvez pas les quatre différences ou si vous les avez déjà marquées et que vous devez comparer pour savoir si vous avez bien compris, vous pouvez voir le résultat. Comme vous pouvez le voir, les détails sont minimes et il n’est peut-être pas facile de les découvrir en un coup d’œil. Mais avec un peu de patience, vous remarquerez que tout n’est pas ce qu’il semble et que peu importe à quel point ils sont similaires, les deux portraits de les minions ont des changements détectables. Comment avez-vous relevé ce défi inspiré par Minions : un méchant est né?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂