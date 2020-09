Défi rapide Fortnite Super Power Eliminations

Si vous avez cherché à améliorer votre Fortnite Battle Pass et que vous terminez des défis rapides, vous avez peut-être rencontré le défi des éliminations de super puissance. C’est un peu difficile à faire pour le moment, car il n’y a actuellement qu’un seul boss sur la carte avec des super pouvoirs que vous pouvez prendre. Donc, si vous souhaitez terminer cette tâche, vous devrez probablement combattre certains joueurs, hommes de main et même un super-héros dans le processus!

Pour terminer le défi rapide des éliminations de super pouvoirs, vous devrez vous rendre au domaine de Doom. C’est situé là où se trouvait Pleasant Park, et c’est actuellement le seul endroit avec de vrais hommes de main et un patron. Vous rencontrerez le docteur Doom à cet endroit, que vous devrez éliminer puis équiper ses capacités! Une fois que vous les avez, vous devrez maintenant éliminer certains adversaires pour terminer le défi.

Une fois que vous vous dirigez vers Doom’s Domain, vous voudrez faire attention à tous les hommes de main qui traînent. Vous pouvez sauter dans une cabine téléphonique pour vous déguiser, ou vous pouvez simplement vous frayer un chemin. Le docteur Doom se trouve généralement dans la maison dans laquelle il a fait sa résidence, qui se trouve tout au nord de la carte. C’est directement au nord de la grande statue de Doctor Doom qui se trouve au centre. Soyez prudent lorsque vous le combattez car il peut utiliser ses pouvoirs et sa bombe mettra le feu aux structures! Une fois que vous l’avez abattu, vous pouvez équiper l’une de ses capacités et les utiliser pour éliminer des joueurs. Vous pouvez également les utiliser sur certains sbires restants, car ils compteront dans votre total d’éliminations.

La raison pour laquelle ce défi est difficile en ce moment est que Doctor Doom est le seul boss sur la carte et que de nombreux joueurs atterrissent sur place. Cela signifie que vous devrez probablement vous battre à travers des joueurs, des hommes de main et le docteur Doom juste pour avoir une chance d’obtenir les pouvoirs!

Si vous voulez vraiment vous faciliter la tâche, vous pouvez toujours vous lancer dans un lobby de robots. Cela vous permet de jouer uniquement contre des bots, mais cela vous oblige à avoir accès à un deuxième appareil qui peut exécuter Fortnite dessus. Vous pouvez trouver plus de détails dans notre guide.

Bien que ce défi soit particulièrement frustrant pour le moment, il sera, espérons-le, plus facile au fil de la saison. On s’attend à ce que beaucoup de nouveaux boss soient ajoutés à la carte, et beaucoup de POI sont susceptibles d’être repris par eux. Je m’attendrais à ce que dans chaque patch nous voyions un POI mis à jour et, espérons-le, un boss avec des pouvoirs supplémentaires à utiliser!

Vous pouvez trouver tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Battle Pass dans notre guide Fortnite Chapter 2 Season 4!