Défi hebdomadaire: emplacement des livres de recettes à Fortnite

Collectionnez des livres de cuisine au parc Placentero et à Sandy Cliffs. Bien qu’il y ait plus d’endroits, nous n’avons besoin que de quatre livres de cuisine.

L’un des défis de cette semaine dans Fortnite Chapter 2 Season 5 nous demande d’en trouver quatre livres de recettes dans Fortnite. Le jeu Epic Games nous donne la possibilité d’aller à deux endroits: Pleasant Park et Sandy Cliffs. Vous pouvez trouver les quatre livres facilement au Parque Placentero. Il vous suffit de vous rendre dans les cuisines des maisons que nous vous montrons, les unes à côté des autres.

Pour vous permettre d’accéder plus facilement à tous les livres de recettes de Fortnite, jouez au mode escarmouche. De cette façon, lorsque nous tombons dans une zone de sécurité, nous sommes moins susceptibles de rencontrer un adversaire. Au cas où ils nous tuent et que nous n’avons pas les livres de recettes, nous pouvons relancer dans ce mode Fortnite et revenir pour en savoir plus à Pleasant Park ou à Sandy Cliffs.

