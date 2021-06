Défi des derniers jours de jeu terminé, déverrouillage du thème dynamique PS4 gratuit

L’annuel de Sony Jours de jeu La promotion pour 2021 se termine au cours des prochaines 24 heures, avec la vente du PlayStation Store clôturant les choses et les défis de la communauté sont maintenant terminés. C’est donc un bon travail que les participants aient réussi à terminer la dernière série de tâches juste à temps, en déverrouillant un thème dynamique PS4 gratuit. Désolé propriétaires de PS5, mais nous ne pouvons encore une fois pas utiliser celui-ci.

Le thème en question oscille entre des œuvres d’art centrées sur Sackboy: A Big Adventure, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West et God of War. Il sera livré à vos messages PSN dans les prochains jours, alors assurez-vous de le rechercher et d’équiper votre écran d’accueil d’excellentes exclusivités PS4. La plupart d’entre eux utilisent simplement l’art clé associé au titre en question, mais Kratos et Atreus utilisent une belle imagerie personnalisée. Vérifiez-le ci-dessus.

Utiliserez-vous ce nouveau thème PS4 sur votre console de dernière génération ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.