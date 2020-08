Def Jam est-il sur le point de lancer un nouveau jeu vidéo?

Les jeux video sous le label Def Jam, ils sont devenus de véritables classiques dans les années 1990 et au début des années 1900 grâce à la façon étonnante de combiner la culture hip-hop avec les jeux de combat, et tout semble indiquer qu’un nouveau titre dans la franchise viendrait au bonheur de tous les joueurs.

17 ans se sont écoulés depuis que la maison de disques Def Jam est entrée dans l’industrie du jeu vidéo avec Vengeance. Depuis lors, un total de cinq titres officiels ont été publiés sous ce label, en soulignant certains tels que Def Jam: Combattez pour New York et Def Jam: Icône, et maintenant le sixième match serait à venir.

À travers le compte Twitter officiel, la célèbre société de musique a fait allusion à l’arrivée d’un nouveau jeu vidéo avec un message où il mentionne ce qui suit:

“Les rues disent que nous avons besoin d’un nouveau jeu Def Jam”

Une fois que notre twitter atteint 1M, nous avons une annonce spéciale pour vous tous! 🎮 – Enregistrements Def Jam (@defjam) 10 août 2020

Par la suite, le compte lui-même a répondu qu’en atteignant 1 million d’abonnés, il révélerait une annonce très spéciale pour tous les fans, accompagnée d’un emoji avec un contrôle de jeu vidéo. Cela a rendu plus d’un excité avec un possible titre Def Jam pour la nouvelle génération de consoles.

Les jeux Def Jam ont été un succès retentissant car ils ont permis aux joueurs de se battre comme et contre leurs rappeurs préférés, notamment Snoop Dogg, Sean Paul, Ludacris, etc. Heureusement nous n’aurons pas à attendre longtemps pour connaître la nouvelle annonce, car au moment de la rédaction de cette note, le compte Def Jam sur Twitter compte déjà près de 993 mille followers, il faudra donc être à l’affût dans les prochains jours.

Souhaitez-vous un nouveau jeu vidéo Confiture Def pour la nouvelle génération de consoles?

Avec des informations de Def Jam

