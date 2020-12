DeepTech Startup Atomberg Technologies obtient un financement de Rs 70 crore dirigé par A91 Partners

Atomberg vise à utiliser les fonds collectés pour renforcer les réseaux de distribution et renforcer la notoriété de la marque.

Le fabricant de ventilateurs intelligents à haut rendement énergétique Atomberg Technologies a levé 70 crores de Rs dans le cadre d’un financement de série B dirigé par A91 Partners. La ronde a également vu la participation du family office de Suman Kant Munjal, Survam Partners et Trifecta Capital. Avec ce financement, la startup a levé un total de Rs 160 crore à ce jour. Elle a été fondée en 2012 par Sibabrata Das et Manoj Kumar Meena.

La société basée à Mumbai prévoit d’utiliser les fonds levés pour renforcer ses réseaux de distribution dans toutes les villes métropolitaines et non métropolitaines, augmenter sa capacité de production et renforcer la notoriété de sa marque. Le produit sera également utilisé pour élargir son portefeuille de produits existant pour inclure plus de catégories. La startup propose actuellement divers produits sur les ventilateurs de plafond, de piédestal, de mur et d’extraction.

Au cours des 12 derniers mois, nous nous sommes considérablement développés sur tous les canaux. Notre distribution hors ligne s’est développée à pas de géant, et nous avons également toujours été l’une des meilleures marques de commerce électronique dans notre catégorie. Nos nouveaux produits lancés sur les ventilateurs de plafond, de piédestal et d’extraction ont été très réussis », a déclaré Manoj Meena, PDG et cofondateur d’Atomberg Technologies.

«Nous avons réussi à passer à un taux annuel de revenus de 150 crore Rs et plus et nous sommes optimistes quant à la poursuite de ce taux de croissance pour les prochaines années. Avec cette nouvelle ronde de financement, nous croyons fermement que nous avons les bonnes munitions nécessaires pour créer le type de marque de consommation que nous avons visualisé il y a quelques années », a déclaré Manoj.

«Nous croyons au partenariat avec les fondateurs pour bâtir des entreprises exceptionnelles pour l’Inde de demain. Notre partenariat depuis un an a renforcé notre conviction dans la qualité des affaires d’Atomberg. Ils introduisent une innovation et un design authentiques dans l’espace électrique grand public et les consommateurs l’adorent », a déclaré Abhay Pandey, co-fondateur d’A91 Partners.

La société a établi avec succès son réseau de distribution dans 100 villes et possède également plus de 400 centres de service en Inde. Avec plus d’un million de ventilateurs Atomberg installés à travers le pays, les ventilateurs Atomberg sont disponibles dans plus de 6 000 comptoirs à travers le pays.

