Deepfake : l’acteur Bruce Willis devient la première star hollywoodienne à s’immortaliser

Le deepfake est-il le futur ? De nombreux studios de cinéma ainsi que des acteurs se posent cette question depuis un certain temps, mais des idées plutôt opposées sont poursuivies ici. Les créateurs de superproductions hollywoodiennes y voient une solution bon marché à un problème bien connu artistes même après sa mort porter à l’écran – nous nous souvenons du décès inattendu L’actrice de Leia Carrie Fisher à la fin Films Star Wars.

De l’autre côté se trouvent les nombreuses célébrités Acteurs d’Hollywoodqui était jusqu’à présent publique contre ce nouveau type de technologie CGI de peur qu’eux-mêmes soient remplacés devant la caméra par une IA dans un avenir prévisible et que vous n’ayez plus le pouvoir de disposer de votre propre visage.

Bruce Willis en deepfake dans les suites de Die Hard ?

La star de l’action Bruce Willis n’est pas d’accord ! Le héros populaire de nombreux films cultes tels que « Die Hard » est désormais devenu le premier acteur à se prononcer en faveur de l’avenir son visage à l’aide faux profond peuvent être utilisés dans de nouvelles productions cinématographiques. Il l’a même mis par écrit maintenant et le Droits d’image vendus à son visage!

Précédé de Bruce Willis annoncé Fin de carrière en mars 2022lorsque l’acteur de 67 ans a parlé de son état d’aphasie et pourquoi il a pris la décision de quitter le cinéma en raison d’un trouble de la parole causé par une lésion cérébrale.

Maintenant, il ouvre la voie pour qu’il ne disparaisse pas à jamais. Même s’il ne sera plus lui-même devant la caméra, il pourrait toujours jouer dans de futurs films hollywoodiens. Pour cela il dispose des droits d’image de son visage auprès de l’entreprise gâteau profond vendu. Ils se sont spécialisés dans copies numériques de célébrités pour les utiliser dans des publicités ou des productions hollywoodiennes.

Le deepfake est-il l’avenir d’Hollywood ?

Un exemple connu récemment concerne Marc Hamils’affiche comme le jeune Luke Skywalker à la fin de la saison 2 de The Mandalorian sur Disney+. Ici en avait un vidéo deepfake de l’artiste Shamook a fait sensation sur YouTube et a permis à l’Américain de rejoindre l’équipe d’Industrial Light & Magic (ILM), les spécialistes des effets spéciaux de Lucasfilm. Plus de vidéos deepfake sur le Série Last of Us circulent également en ligne.

Il reste à voir comment et où nous verrons un deepfake de Bruce Willis à l’avenir. Peut-être dans un nouveau film Die Hard…?