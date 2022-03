Deep Water : quel rôle joue Jacob Elordi dans le film de Ben Affleck et Ana de Armas

in

La production réunira l’ex-partenaire dans un thriller érotique dont on parle depuis des mois. L’un des auteurs de l’histoire était Sam Levinson, le créateur de la version de euphorie de HBO.

©IMDBLe film sera réservé aux adultes.

Les acteurs de euphorie a fait sensation auprès du jeune public qui a dévoré la deuxième saison de l’émission HBO. Maintenant, en attendant 2024, date à laquelle le troisième volet de la série est censé débarquer, d’autres projets commencent à fourmiller dans lesquels les artistes du drame créé par Sam Levinson. L’un d’eux est Jacob Elordiqui sera dans eaux profondes.

Le film mettant en vedette Ben Affleck et Anne d’armes, qui était celui qui a servi aux acteurs pour entamer une relation qui aujourd’hui ne dure plus, se concentre sur un homme qui permet à sa femme d’avoir des aventures avec d’autres hommes puisqu’il pense que cela les empêchera de divorcer. Il arrive que tous ceux qui se couchent avec la femme finissent par disparaître, et le principal suspect est le personnage joué par Affleck.

Dans ce film, Élordi il se met dans la peau d’un étudiant universitaire qui tombe amoureux d’un camarade de classe qui finit par être victime des événements qui impliquent le couple qui compose les personnages de d’armes et Affleck. Pour être en phase avec ce projet, Élordi Il a dû perdre 10 kilos, ce sont ceux qu’il a pris lorsqu’il a dû tourner les épisodes de euphorie Quoi Nate Jacobs. Comme il l’a dit ET!rouler dans eaux profondes était à lui “expérience préférée de ces derniers temps”.

Une grande partie de cette déclaration avait à voir avec les acteurs avec lesquels il devait tourner. En effet, en dialogue avec La santé des hommes est venu se déclarer fan de Ben Affleck et a fait remarquer que c’était un rêve d’avoir fait ce film. Cela a été complété par Variétémédium à qui il dit : « Nous avons fait des scènes de Chasse de bonne volonté à l’école de théâtre. J’ai vu tous les films que cet homme a fait. ». eaux profondes C’est le premier film qu’il doit faire après ce qui a été la cabine des baisersavec lequel il est devenu complètement célèbre.

L’acteur qui a inspiré Jacob Elordi

Avec une carrière en plein essor, aujourd’hui Jacob Elordi Il fait partie de ces acteurs que beaucoup de jeunes admirent et admirent. Ce qu’il avait déjà montré dans la première saison de euphorie fut fortifié dans ce second où il affronta son père et réussit à régler les problèmes qu’il causait à Jules. Avant d’être cet acteur de grand présent, Élordi il a suivi une formation d’acteur de théâtre avec un artiste en tête: livre de bruyère. Comme il l’a dit modele voyant transformé en Le Joker de Christopher Nolan lui a donné envie de suivre ses traces.

