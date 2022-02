Deep Water: quand sera-t-il diffusé sur Prime Video pour l’Amérique latine

VIDÉO PRINCIPALE

Ben Affleck et Ana de Armas jouent dans un thriller érotique. Tout savoir sur le film qui arrivera très prochainement sur la plateforme de streaming.

© Prime VidéoBen Affleck et Ana de Armas jouent dans Deep Water.

L’histoire de Ben Affleck Oui Anne d’armes Il n’est pas encore terminé. C’est que bien que leur relation semble avoir complètement pris fin, la vérité est qu’ils doivent encore connaître le film qu’ils ont tourné en couple et que ce ne sera rien de moins qu’un thriller érotique. Son nom est eaux profondes et ça viendra très bientôt Première vidéo. Quand est-ce que ça sort ? De quoi s’agit-il? Les reverrons-nous ensemble dans des interviews ? Ici toutes les réponses !

Traduit pour l’Amérique latine comme Eaux profondesconsiste en l’adaptation du roman homonyme écrit par Patricia Highsmithcelui-ci étant l’un des best-sellers les plus attendus qui sera porté à l’écran en 2022. Et c’est que son équipe technique est la plus prestigieuse : par exemple, son réalisateur sera le Britannique adrien lynequi reprend son travail après 20 ans suite au succès des films dans le meilleur style Attraction fatale, proposition indécente Oui danse éclair.

Sa première est prévue pour 18 mars dans le monde entier sur la plateforme de streaming, à l’exception des États-Unis, de la Chine, de la Russie et du Moyen-Orient. Et son intrigue est déjà plus que captivante. L’histoire se déroule à la Nouvelle-Orléans, où un couple formé par Vic (Affleck) et Melinda Van Allen (Armas) commence à souffrir plus que jamais du ressentiment, de la jalousie et de la méfiance de leur mariage.

« Le film marque le retour du thriller érotique haut de gamme », assure le service par abonnement. Et apparemment, ce n’est pas très faux puisqu’il présentera des provocations, des jeux d’esprit et des distractions extraconjugales qui – comme on le voit dans la bande-annonce officielle – conduiront les deux protagonistes à s’impliquer pleinement dans des performances aussi complexes qu’ardentes.

Ils ne seront pas seuls ! Dans l’adaptation préparée par Prime Video de eaux profondesauront également leur participation particulière des acteurs de la stature de Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Finn Wittrock et Kristen Connolly. Et bien qu’il ne reste plus qu’à attendre le mois prochain pour savoir s’il est aussi captivant qu’ils le promettent, la vérité est que ses avancées n’ont fait que le réaffirmer.

