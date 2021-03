« Deep Rock Galactic » recevra la plus grande mise à jour de son histoire

Le jeu minier coopératif « Deep Rock Galactic » recevra deux nouvelles mises à jour cette année, et le deuxième ensemble sera le « La plus grosse mise à jour à ce jour ».

« Deep Rock Galactic » a été lancé il y a trois ans et a jusqu’à présent vu 33 mises à jour, avec les mises à jour 34 et 35 présentées dans une publication récente du Feuille de route de l’équipe Ghost Ship Games.

La mise à jour 34 sera « Plus petit que d’habitude » et inclura le support de mod officiel dans Vapeur, y compris la possibilité d’enregistrer des jeux sur différents profils pour conserver un fichier propre.

Il comprendra un menu mod dans l’interface utilisateur, ainsi que des balises de serveur et des filtres qui permettent aux joueurs de choisir de participer ou non à un jeu modifié. Les développeurs ont également promis un bilan complet de leur armes et overclockings, et ils passeront en revue les options de liaison du contrôleur afin que les joueurs puissent choisir leur propre destin.

La deuxième mise à jour, la mise à jour 35, sera beaucoup plus importante et comprendra un nouveau type de mission. Il a également été signalé que la mise à jour comprendra de nouvelles armes, des overclockings et des mises à jour de l’interface utilisateur et de la qualité de vie. Cette mise à jour est attendue entre juillet et septembre.