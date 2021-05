Deedlit in Wonder Labyrinth pour PC

Nous avons découvert les vertus d’un metroidvania caché à la vue de tous dans notre revue de Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth.

Je suis convaincu que nous vivons à l’âge d’argent des métroïdvaines. Après des années de disparition, ils sont revenus avec force et fierté avec certains des meilleurs titres de leur genre. Hollow Knight, Blasphemous et bien d’autres brillent pour leurs propositions. C’est un luxe que l’on peut voir lors de nos Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth Review après des années d’accès anticipé.

Mais tous les produits de luxe ne sont pas aussi bons. À une époque où il y a tant de titres dédiés à ce créneau, il est difficile de se démarquer. Quand il y a tant de noms inoubliables, il est facile d’en laisser de côté. À d’autres moments, je suis convaincu que des jeux comme celui-ci auraient brillé pour leur proposition. Bien que soyez prudent, leurs prochaines mises à jour apporteront plus à considérer dans le futur.

Peu de merveilles

Le nom du jeu vous les apporte. Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth est un titre japonais indépendant de ces titres si longs qu’il est difficile de le dire sur la route. Et c’est logique compte tenu de sa source. Cette aventure sert en quelque sorte d’adaptation au jeu vidéo de la franchise manganime Record of Lodoss War, avec des dizaines de romans légers, des séries et bien plus encore.

Cet épisode s’inscrit dans l’univers en tant que suite et spin-off en même temps. Il n’est pas nécessaire de connaître le contexte de la saga, même si cela ferait beaucoup de bien d’avoir un résumé à portée de main. Sa grande fantaisie avec des guerriers, des dragons et des bêtes mythologiques est fondamentale pour imaginer à quoi ressemble son monde. En fait, cela peut servir d’introduction: l’histoire passe en revue une douzaine de noms pertinents de l’histoire originale.

Ce n’est pas le meilleur au moment de la vérité. Ce n’est pas une mauvaise idée de présenter de nombreux héros et méchants de l’univers Record of Lodoss War. Cependant, il gère que de nombreux joueurs ne gèrent aucun des noms assez longtemps pour qu’ils soient enregistrés dans leur mémoire. Seul le protagoniste est le personnage récurrent qui reste avec nous.

C’est un problème qui ne peut conduire qu’à deux solutions possibles. Connaître à l’avance le contexte de la franchise appréciera chaque apparition comme un camée léger. Sinon, le plus possible est que vous finissiez par vous déconnecter et avancer sans réfléchir sur l’intrigue. Il est également très ignorable, il ne parvient pas à se démarquer dans son propre univers. C’est plus un élément optionnel qu’un véritable point culminant.

Regarde dans le mirroir

La première chose qui ressort de Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth est son apparence visuelle. Le soin visuel qui lui a été consacré est très beau, mais il ne se distingue pas par son originalité. Ses effets visuels et sa section technique nous rappellent constamment ses influences, la plus célèbre d’entre elles Castlevania: Symphony of the Night.

Heureusement, ce manque d’inspiration ne semble subsister que dans son apparence. Dès que nous prenons les commandes et que nous avançons sur quelques écrans, nous voyons que l’ensemble de la structure et du combat diffèrent suffisamment. Bien que nous ayons une carte interconnectée de bonne taille avec nous, les progrès sont établis à six niveaux différents.

Chacun d’eux est très strict dans sa linéarité, mais revenir en arrière est toujours une option. Son idée est de nous faire avancer un peu pour avoir une idée de la mécanique de la zone, obtenir des objets optionnels et affronter le boss en service. C’est dans ceux-ci que plus d’efforts et d’affection ont été mis au cours du développement. Tout le monde a quelque chose de nouveau à apporter.

J’aurais aimé que la carte elle-même ait été traitée de la même manière. Ce n’est pas parce qu’il n’est pas mal distribué ou similaire, bien au contraire. Son problème est qu’il dépend un nombre important de fois de la même manière pour déverrouiller les nouvelles et anciennes sections: des touches de couleur.

Au lieu de faire de l’exploration en testant nos compétences et en nous accordant un monde plus naturel, nous ouvrons simplement des portes. C’est un système qui laisse peu d’imagination voler. Cela ne nous amène pas à réfléchir à la façon d’ouvrir les lieux, mais simplement à marquer dans nos têtes de quelle couleur est la porte qui nous a dérangés pendant une demi-heure.

Réveille-toi de ton mauvais rêve

Bien que le sujet des compétences laisse quelque chose de mauvais goût dans la bouche, le titre parvient à se démarquer par quelque chose: son système de combat. Au début, les batailles ne sont pas complexes. Nous avons entre nos mains différentes armes qui diffèrent les unes des autres en étant équipées, familières, de sorts différents. La chose intéressante est dans son utilisation de la magie.

Nous avons à notre disposition deux éléments, le feu et le vent. nous devons les charger et les utiliser à notre avantage pour endommager certains ennemis, éviter les dégâts de certaines menaces et même récupérer la santé. Nous devons garder à l’esprit à tout moment les éléments que nous utilisons pour aller au point d’être critiques. Que vous surviviez ou non à un combat de boss dépendra de votre capacité à gérer ce système.

Le sentiment qui nous reste à la fin de la journée est qu’il s’agit d’un titre avec une philosophie du petit jeu. Ce n’est pas gênant compte tenu de son prix bas et du temps qu’il a été en tant qu’accès anticipé. Le premier jeu durera à peine entre six et huit heures et n’offre pas grand-chose pour sa rejouabilité. Vous n’avez pas besoin de grand chose d’autre non plus.

conclusion

Cela aurait été un jeu auquel il aurait joué il y a à peine cinq ans. En travaillant sur cette analyse de Record of Lodoss War: Deedlit dans Wonder Labyrinth, il est clair pour moi que les développeurs ont un penchant particulier pour le genre et la franchise sur lesquels il est basé. Ce n’est pas un mauvais jeu, et il a de bons signes comme un premier travail pour grandir en tant que développeurs dans leurs prochains projets.

Malheureusement, son manque d’originalité, son utilisation imprécise de ses compétences et les problèmes de son histoire font qu’il ne se démarque pas dans une mer de métroïdvanias. Il existe de nombreux autres titres du genre que je recommanderais auparavant à ceux qui ne prennent généralement pas le temps de se lancer dans ce type de jeu. Il est recommandé aux amoureux de la saga japonaise et à ceux qui recherchent un nom dans le genre qu’ils n’ont jamais entendu auparavant.