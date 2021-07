Dee Snider contredit Gene Simmons sur la « mort du rock »

Gene Simmons, bassiste et deuxième voix de l’emblématique groupe de hard rock Kiss, est impliqué dans des polémiques mineures depuis 2014 lorsqu’il a commencé à parler de la supposée « mort du rock », une opinion qu’il remarquait dans une interview réalisée en août dernier.

« Le rock est mort, et c’est parce que les nouveaux groupes n’ont pas pris le temps de créer du glamour, de l’excitation et des choses épiques », a déclaré Simmons lors d’une conférence avec Gulf News, une déclaration qui n’est pas passée inaperçue par certaines des grandes personnalités de la musique du groupe ces derniers mois.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le temps des Sex Pistols est révolu, selon leur batteur

Selon Simmons, bien qu’il considère les Foo Fighters comme un grand groupe, ils ont déjà vingt ans. En mentionnant de grandes icônes de la musique comme Elvis Presley, The Beatles, Rolling Stones ou Jimi Hendrix, le bassiste de Kiss suggère qu’il existe des groupes de rock populaires, mais aucun n’est aussi emblématique ou avec un héritage aussi durable.

Après l’intervention de certains représentants du rock, le plus récent à se joindre à cette discussion a été Dee Snider, leader et chanteur du groupe Twisted Sister, qui n’a pas tardé à souligner les commentaires de Simmons comme quelque chose d’extrêmement « égoïste ».

« Rien ne me rend plus fou que les mots » le rock est mort « », a déclaré Snuder dans une récente conférence sur le podcast Appetite For Distortion. « Il est tellement égoïste, complaisant, égoïste. Donc ceci et cela. C’est mal. Sortez de votre foutue maison, ouvrez les yeux et les oreilles et regardez autour de vous. Arrêtez de vous cacher », a déclaré le chanteur avec effusion.

Dee Snider interprète sa propre impression de Gene Simmons parlant de rock, s’assurant qu’il ne voit pas réellement ce qui se passe. le vétéran a également fait l’éloge du travail de ses propres fils pour le tenir informé des nouvelles tendances musicales.

Ils m’ont tenu au courant non seulement qu’il y a de la nouvelle musique, mais qu’il y a aussi de la bonne musique. Le talent et la passion sont là, car maintenant c’est de la pure passion.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le bassiste de Pearl Jam n’est pas à l’aise en concert en salle

Dee Snider souligne que de nombreux jeunes n’ont même pas l’ambition de s’enrichir de leur musique et que leur meilleur espoir est de gagner suffisamment d’argent en vendant leurs CD et T-shirts après leurs performances. « C’est tellement réel, tellement inspirant. C’est pour l’amour du rock n’ roll. Ça me rend fou quand les gens disent que le rock est mort ».

La dernière à présenter une position similaire à celle de Snider était Alice Cooper, qui a souligné plus tôt cette année que Gene Simmons avait tort et que le rock n’ roll était toujours vivant quelque part, lui donnant une attitude de hors-la-loi.