Décret. Les gammes Tipo et Panda renouvelées et élargies avec de nouvelles versions

Constituée des gammes Tipo et Panda, la «Fiat Functional Family» a été totalement rénovée et élargie avec de nouvelles versions, notamment les nouvelles Tipo Cross, Tipo City Sport et Panda Sport.

Deux des modèles les plus vendus de Fiat – Tipo et Panda – viennent d’être entièrement rénovés en termes de moteurs, de style et de technologie, avec une offre élargie avec de nouvelles versions, à savoir la Tipo Cross, la Tipo City Sport et la Panda Sport.

Constituée par les modèles Tipo et Panda, la soi-disant «Functional Family Fiat» est désormais proposée en trois niveaux d’équipement: Life, pour les utilisateurs qui préfèrent la circulation en milieu urbain; Sport, pour les clients au style de vie actif; Cross, pour ceux qui utilisent également le véhicule pour explorer de grands espaces ou dans des activités plus liées aux loisirs.

Fiat Tipo Cross

L’une des principales nouveautés de Fiat est précisément le Type Cross, qui rejoint les trois variantes de carrosserie – quatre portes, cinq portes break – déjà disponibles dans la gamme.

La nouvelle proposition se présente comme un crossover et s’adresse aux familles à la recherche de styles alternatifs, sans sacrifier l’espace et le confort. Selon Fiat, ces familles sont réceptives à des véhicules plus émotifs, dynamiques et jeunes, mais toujours à un prix abordable. Le nouveau Type Cross répond à cette tendance du marché.

Le nouveau crossover de la gamme Tipo se distingue par le design de la calandre qui se prolonge sous les phares et par une augmentation de la hauteur de quatre centimètres au sol, grâce au nouveau réglage de suspension et à l’adoption d’une nouvelle solution jante et pneu , a d’ailleurs été créée dans la Fiat 500X.

Type croisé avec image croisée

La nouvelle configuration permet une position de conduite plus élevée, en plus de faciliter l’entrée et la sortie du véhicule. La nouvelle Fiat Tipo Cross offre également près de sept centimètres de hauteur de plus que la Tipo Life.

En termes d’image, il présente des éléments esthétiques spécifiques comme la jante des passages de roue, sur les côtés et à l’avant, où il y a également de la place pour une plaque de protection inférieure exclusive et pour le pare-chocs avec une barre de protection proéminente, ce qui donne qu’un look plus solide et musclé.

A noter également les jupes latérales, l’extracteur arrière et les barres de toit pratiques, jusqu’à présent uniquement disponibles dans la version Station Wagon.

L’habitacle reçoit un nouveau tableau de bord numérique entièrement configurable de sept pouces, qui remplace le tableau de bord analogique, combiné avec une nouvelle radio Uconnect 5 avec un écran tactile de 10,25 pouces.

Dans le chapitre mécanique, la Type Cross peut recevoir le moteur diesel 1.3 Multijet 95 ch ou 1.6 130 ch, en plus d’un nouveau moteur essence 1.0 GSE T3 de 100 ch.

Nouveau type City Sport

Dès la fin du premier trimestre 2021, l’offre de la gamme Tipo sera étendue avec la version City Sport, qui se caractérise par un style jeune et sportif.

Sur le plan esthétique, la nouvelle version se distingue par des éléments spécifiques, dont l’emblème «Sport» sous le rétroviseur avant et la couleur de carrosserie exclusive Metropolis Grey enrichie de jantes en alliage au fini diamant de 18 pouces.

Fiat Tipo City Sport

Le type City Sport présente de nombreux détails en noir brillant, de l’application sur le bas de la calandre au panneau de porte latérale, ainsi que sur les coques de rétroviseurs des poignées de porte.

La calandre mise à jour est également en noir brillant et comprend le nouvel emblème avec le lettrage Fiat. La Tipo est d’ailleurs le premier modèle Fiat à porter ce logo, immédiatement après la nouvelle 500.

Image plus sportive

Pour un look encore plus contemporain, le New Type City Sport est équipé de série de nouveaux phares full LED à l’avant et à l’arrière: en plus de rehausser les lignes du modèle, ils améliorent la sécurité active et passive, grâce à la meilleure visibilité offerte. En ligne avec la recherche d’une meilleure durabilité dans les moindres détails, ils réduisent également la consommation électrique du véhicule et, par conséquent, les émissions de CO2.

L’image sportive s’étend à l’habitacle, mettant en valeur le revêtement de toit noir, assorti au nouveau volant sport, désormais plus compact et réduit pour offrir une meilleure ergonomie et offrir une meilleure visibilité du nouveau tableau de bord TFT numérique de 7 pouces .

LIRE TROP

Conserve le diesel. Fiat Tipo renouvelle avec la version Cross

Les commandes de climatisation ont également été révisées et de nouvelles applications chromées et noires ont été ajoutées. Enfin, en plus du système d’entrée et de démarrage sans clé, le nouveau Type City Sport propose une large gamme des systèmes d’assistance à la conduite (ADAS) les plus avancés, y compris des « Adaptive Highlights » pour assurer une meilleure visibilité pendant la conduite de nuit. passer automatiquement aux lumières de profondeur lorsque la plage opposée est vide.

Disponible dans les variantes 5 portes et Station Wagon, le New Type City Sport peut être équipé du turbodiesel 1.6 Multijet de 130 ch ou du nouveau moteur essence 1.0 GSE T3 de 100 ch.

Nouveau Panda Sport

L’offre de la gamme Panda sera élargie avec l’introduction d’une nouvelle version Sport, qui s’adresse à un public jeune et dynamique.

La nouvelle proposition se caractérise par des jantes en alliage 16 ″ bicolores « Sport » avec centre de roue noir et rouge, des poignées et des couvercles de rétroviseurs couleur carrosserie et, alternativement, en noir brillant assorti au toit noir (en option) ).

Fiat Panda Sport

La Panda Sport se distingue également par le logo chromé exclusif «Sport» sur le côté, au-dessus de l’indicateur de direction.

L’habitacle reçoit également des notes exclusives telles que, par exemple, le nouveau tableau de bord couleur titane, les panneaux de porte spécifiques ecopele, la doublure de toit noire et les nouveaux sièges avec revêtement gris foncé, détails écopele, panneaux latéraux en tissu et avec des coutures rouges.

Une image encore plus agressive est transmise par le pack Pandemonio en option, qui comprend des étriers de frein rouges, des vitres teintées et un nouveau volant écopele avec des points arrière rouges.

Pour la première fois chez Panda, l’équipement standard comprend la nouvelle radio à écran tactile de 7 pouces avec système DAB numérique, préparée pour Apple CarPlay ™ et Android Auto ™, pour une intégration complète avec le smartphone, qui peut être placée dans un support pratique ci-dessus la radio.

Le Panda Sport est équipé d’un moteur à essence hybride Firefly 1.0 de 70 ch, qui combine l’hélice à un cylindre de trois litres avec un moteur électrique BSG (Belt-integrated Starter Generator) avec batterie lithium-ion de 11 Ah et pico Puissance de 3,6 kW.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂