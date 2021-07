Découvrez toutes les sorties de jeux vidéo en août 2021

Si vous souhaitez profiter de votre temps libre pendant vos vacances, vous pouvez jeter un œil aux futures sorties de jeux vidéo en août 2021.

Ceux d’entre vous qui ont la chance de profiter de vacances bien méritées le mois prochain pourront probablement trouver suffisamment de temps entre la plage, la piscine ou les montagnes, pour jouer à quelques jeux. Et si vous avez également la chance de ne pas avoir de titre en attente, vous devriez vérifier la liste des sorties de jeux vidéo en août 2021. Vous trouverez sûrement quelque chose que vous aimez.

Et c’est que quelques jeux vidéo arrivent, la mer d’intérêt entre œuvres indépendantes et triple A. Hadès fait enfin son apparition sur les consoles Sony et Microsoft, en même temps qu’il le sera dès le même jour sur Game Pass . D’ailleurs, et après un léger retard, le très attendu Kena : Bridge of Spirits arrivera enfin sur notre PlayStation dans une exclusivité temporaire.

N’oublions pas non plus le très intéressant titre indépendant Twelve Minutes, dont la prémisse avec ces boucles temporelles de 12 minutes semble extrêmement intéressante. Et si vous êtes fans de MMO et que vous n’avez pas de RTX 3090, vous pouvez vous rendre à la fin du mois pour le nouveau jeu vidéo d’Amazon, New World. Un mois d’août intéressant arrive.

Sorties de jeux vidéo en août 2021

Dans Sound Mind (PC, PS5, Switch, Series X/S) – 3 août

Lemnis Gate (PC, PS4, PS5, Xbox One, Série X/S) – 3 août

Hunter’s Arena Legends (PS4, PS5) – 3 août

The Falconeer: Warrior Edition (PS4, PS5, Switch) – 5 août

Mon ami Pedro : Ripe for Revenge (smartphones) – 5 août

Black Book (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 10 août

Godfall (PS4) – 10 août

Simulateur de tonte de pelouse (Série X/S) – 10 août

Naraka : Bladepoint (PC) – 12 août

SkateBIRD (PC, Switch, Xbox One) – 12 août

Cardaclysm : Shards of the Four (Xbox One, Series X/S) – 13 août

Hadès (PS4, PS5, Xbox One, Série X/S) – 13 août

Route 96 (PC, Switch) – 16 août

L’humanité (PC) – 17 août

Greak : Memories of Azur (PS5, Série X/S) – 17 août

Mayhem Brawler (PS4, PS5) – 18 août

Effet Tetris : Connecté (PC, PS4) – 18 août

Recompiler (PC) – 19 août

RiMS Racing (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series X/S) – 19 août

Douze minutes (PC, Xbox One) – 19 août

Ghost of Tsushima : Director’s Cut (PS4, PS5) – 20 août

Fracked (PS4 VR) – 20 août

Madden NFL 22 (PS5, PS4, Xbox One, série X/S) – 20 août

Hoa (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series X/S) – 21 août

Aliens : Fireteam Elite (PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S) – 24 août

Kena : Bridge of Spirits (PC, PS4, PS5) – 24 août

Je m’attends à ce que tu meures 2 (PS4 VR) – 24 août

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS5) – 24 août

King’s Bounty 2 (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 24 août

Lone Echo 2 (Oculus) – 24 août

Psychonauts 2 (PC, PS4, Xbox One, Series X/S) – 25 août

No More Heroes 3 (Switch) – 27 août

Baldo : The Guardian Owls (PS4, PS5, Xbox One, Series X/S) – 27 août

Guts’ N Goals (PS4, PS5, Xbox One, Series X/S) – 31 août

CléNous | 24,99 euros (PS4, PS5, Xbox One, Série X/S) – 31 août

The Big Con (PC, Xbox One, Series X/S) – 31 août

Tour de la Couronne (PS4, Xbox One) – 31 août

Song of Iron (PC, Xbox One, Series X/S) – 31 août

Nouveau Monde (PC) – 31 août

Rustler (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series X/S) – 31 août

Pot à soupe (PC, Xbox One, Series X/S) – 31 août

Exomecha (PC, Xbox One, Série X/S) – Août

Townscaper (PC, Switch, smartphones) – Août

En dehors de ceux déjà évoqués, il ne faut pas perdre de vue Song of Iron, Baldo : The Guardian Owls, No More Heroes 3, King’s Bounty 2 ou Aliens : Fireteam Elite, entre autres. Nous aurons des émotions fortes, des compagnons coupables.

Allons-y !