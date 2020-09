Découvrez tout sur Forbidden Library, la dernière grande mise à jour de Hearthstone

Avec le début de septembre, non seulement une nouvelle saison de Foyer pendant Année du phénix sinon qu’en plus, Tempête De Neige a décidé d’organiser un événement spécial. Ceci, nommé comme Bibliothèque interdite, apporte une série de moments spéciaux pour les joueurs du jeu de cartes à collectionner par excellence, y compris plus de contenu pour un joueur, une nouvelle bagarre de taverne compétitive, de nouveaux mécanismes pour Champs de bataille et d’autres ajouts qui augmenteront certainement la valeur du Foyer.

Cependant, tout d’abord: nerfs. Dans le cadre des ajustements de puissance des lettres de Académie Scholomance, Équipe 5 a apporté une série de modifications à certaines copies conformément à la patch 18.2, que vous pouvez voir ci-dessous:

D’un autre côté, ils ont révélé la future inclusion de Livre des héros de Hearthstone, une série de campagnes PvE pour un joueur à travers lesquelles nous en apprendrons plus sur les héros qui représentent chacune des classes. Le premier chapitre, il faut le noter, sera en vedette Jaina, et sera disponible sur 15 septembre; une fois terminé, les joueurs seront récompensés avec cinq packs de la classe Magicien, se répétant respectivement avec les autres classes à des dates encore à déterminer.

Également, Le 23 septembre marquera le début de l’amphithéâtre héroïque, un nouveau test pour les compétences des joueurs de Foyer. “Vous avez terminé vos devoirs, mais êtes-vous prêt à vous examiner à partir des cours de Scholomance? Pour 1000 pièces d’or ou 9,99 €, vous pouvez participer à un combat de taverne compétitif avec des cartes de votre propre collection et obtenir de superbes récompenses. Selon votre succès, vous pouvez gagner de la poussière, de l’or, des paquets de cartes et même des cartes légendaires en or. Combattez jusqu’à ce que vous ayez perdu 3 parties ou en avoir remporté 12!“cite le synopsis.

De même, se référant à Champs de bataille, Seigneur Barov, Jandice Barov et Gardien de la forêt Omu ont rejoint la liste des héros dans cette variante de jeu, tout comme un nouveau serviteur: Micromomie. Cependant, les spécifications de leurs figurines, ainsi que certaines modifications apportées aux sbires de Battlegrounds et d’autres mises à jour allusives au patch mentionné de Foyer, vous pouvez les trouver à travers les éléments suivants lien.

