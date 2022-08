Découvrez tous les meilleurs looks du tapis rouge des VMA 2022

Les MTV Video Music Awards 2022 reviennent sur la côte Est et cette fois, ils amènent LL Cool J, Nicki Minaj et Jack Harlow pour animer l’une des plus grandes soirées musicales.

Les téléspectateurs doivent s’attendre à voir Harlow constamment tout au long des VMA dimanche soir, car il est également nominé pour sept prix. Kendrick Lamar et Lil Nas X sont également en tête avec sept nominations chacun. D’autres superstars qui dominent les charts depuis un an, comme Billie Eilish, Drake, Doja Cat, Harry Styles, Dua Lipa, Ed Sheeran, The Weeknd et Taylor Swift, ont également remporté plusieurs nominations.

Minaj aura les mains pleines d’hébergement et d’exécution de tâches. Elle sera honorée du Michael Jackson Video Vanguard Award et elle devrait interpréter son récent tube « Super Freaky Girl ».

Lizzo, Blackpink et J Balvin sont sur la longue liste des artistes qui monteront sur scène pour des performances incroyables.

Le spectacle, qui débute à 20 h HE du Prudential Center de Newark, New Jersey, comprend également un pré-spectacle où les fans peuvent regarder leurs musiciens préférés se pavaner sur le tapis rouge (enfin, techniquement noir).

La mode est presque aussi divertissant que la musique, nous gardons donc une trace des meilleures tenues aux MTV VMA 2022. Jetez un œil pour voir si votre célébrité préférée figure dans la liste ci-dessous.

Taylor Swift

Taylor Swift aux MTV VMA 2022. Dia Dipasupil / Getty Images

Taylor Swift a honoré les VMA de sa présence et elle n’a pas déçu. La superstar scintillait sur le tapis dans sa mini-robe scintillante à chaînes. Ses talons assortis et sa lèvre rouge classique ont complété le look époustouflant.

NEWARK, NEW JERSEY – 28 AOÛT : Jack Harlow assiste aux MTV VMA 2022 au Prudential Center le 28 août 2022 à Newark, New Jersey. (Photo de Cindy Ord/WireImage) Cindy Ord / WireImage

Jack HarlowHarlow porte un costume en cuir entièrement marron et des lunettes de soleil assorties avant sa première performance en solo aux MTV VMA 2022.

Rose noire

(LR) Lisa, Jisoo, Jennie et Rosé de Blackpink marchent sur le tapis noir des MTV VMA 2022. Dia Dipasupil / Getty Images

Chaque membre de Blackpink a montré ses styles uniques, mais complémentaires, tout en posant pour des photos sur le tapis. Le groupe K-pop interprétera « Pink Venom », marquant les débuts de Blackpink lors d’une remise de prix aux États-Unis.

Colton haynes

NEWARK, NEW JERSEY – 28 AOÛT : Colton Haynes assiste aux MTV VMA 2022 au Prudential Center le 28 août 2022 à Newark, New Jersey. (Photo de Dimitrios Kambouris/Getty Images pour MTV/Paramount Global) Dimitrios Kambouris / Getty Images pour MTV

Colton Haynes, star de « Teen Wolf », voit vert. L’acteur avait l’air cool sans effort dans son ensemble vert citron et ses plates-formes noires.

LL cool J

LL Cool J aux MTV Video Music Awards 2022. Andrea Kudacki / AFP via Getty Images

L’hôte LL Cool J est prêt à organiser une fête sur la scène des VMA.

Lizzo

Lizzo assiste aux MTV VMA 2022 au Prudential Center le 28 août 2022 à Newark, New Jersey. (Photo de Cindy Ord/WireImage) Cindy Ord / WireImage

Lizzo fait une déclaration partout où elle va. La superstar a clôturé le tapis rouge avec sa volumineuse robe Jean Paul Gaultier.

Sabrina Charpentier

Sabrina Carpenter aux MTV VMA 2022 Arturo Holmes / Film Magic

La chanteuse Sabrina Carpenter respire le pouvoir des fleurs dans sa robe.

Chloé Bailey

Chlöe Bailey assiste aux MTV VMA 2022. Dia Dipasupil / Getty Images

La chanteuse Chlöe Bailey dégouline d’argent dans cette luxueuse robe longue.

Sophie Carson

Sofia Carson assiste aux MTV VMA 2022. Cindy Ord / WireImage

La star de « Purple Hearts » Sofia Carson fait une entrée spectaculaire avec sa robe bustier à colonne et son voile noir assorti.

J. Balvin

J Balvin assiste aux MTV VMA 2022. Cindy Ord / WireImage

Les cheveux orange vif de J Balvin se marient bien avec son ensemble tout blanc.

Gris Conan

Conan Gray assiste aux MTV VMA 2022. Dia Dipasupil / Getty Images

Le chanteur Conan Gray montre son style incomparable avec un look qui comprend un blazer court, des gants en dentelle, des bas de cloche et des bottes à plateforme vertigineuses.

Changement Monet X

Monet X Change assiste aux MTV VMA. Andrés Kudacki / AFP via Getty Images

Le musicien et drag queen Monet X Change est arrivé aux VMA 2022 couverts d’étincelles et de pétales de fleurs.

Lil Nas X

Lil Nas X aux MTV VMA 2022. Dia Dipasupil / Getty Images

Lil Nas X ne manque jamais de captiver les téléspectateurs avec ses choix de mode audacieux. Son casque élaboré lui a valu une place sur toutes les listes des « mieux habillés ».

Anita

Anitta aux MTV VMA 2022. Dia Dipasupil / Getty Images

Anitta, qui doit monter sur scène au Prudential Center, était une vision en rouge alors qu’elle s’arrêtait pour prendre des photos.