Découvrez Quinta Brunson dans le rôle d’Oprah Winfrey dans Bizarre: L’histoire d’Al Yankovic avec Daniel Radcliffe

« Weird Al » Yankovic a honoré nos oreilles de chansons parodiques humoristiques pendant près de 40 ans, et nous allons enfin voir de plus près sa vie avec son prochain biopic. Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic est actuellement en post-production et Daniel Radcliffe est sur le point de jouer. Le long métrage original de Roku possède un casting étoilé, et nous avons enfin notre premier aperçu de Quinta Brunson dans le rôle d’Oprah Winfrey. La dernière image peut être vue ci-dessous.

La prochaine comédie biographique est dirigée par Eric Appel, basée sur un scénario qu’il a co-écrit avec le sujet du film, « Weird Al » Yankovic. 45secondes.fr peut partager les premiers détails entourant l’intrigue :

Daniel Radcliffe est « Weird Al » Yankovic dans l’histoire vraie sans exagération du plus grand musicien de notre temps. D’une éducation conventionnelle où jouer de l’accordéon était un péché, Al s’est rebellé et a réalisé son rêve de changer les paroles de chansons de renommée mondiale. Un succès instantané et un sex-symbol, Al mène une vie excessive et poursuit une histoire d’amour tristement célèbre qui le détruit presque. Avec Evan Rachel Wood, Rainn Wilson et une distribution de milliers de personnes, leurs agents ne nous laisseront pas révéler.

La chaîne Roku optera pour une représentation complète et sans restriction de « Weird Al », qu’ils espèrent intégrer dans la durée de 108 minutes. Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic sortira cet automne 2022.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bizarre Sera grand pour Roku

Roku n’épargne aucune dépense pour raconter la montée en puissance de « Weird Al », avec plusieurs grands noms attachés au projet. En plus de Radcliffe et Brunson, Evan Rachel Wood, Rainn Wilson et Julianne Nicholson rejoindront le film. Spencer Treat Clark, Thomas Lennon, Toby Huss, James Preston Rogers et David Bloom complètent le casting.

Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic est le premier original pour The Roku Channel qui renforce un budget aussi important et pourrait être important pour le service qui tente d’attirer les utilisateurs. Le film est un accord de production conjointe avec Funny or Die et Tango, avec la photographie principale commençant en février plus tôt cette année. Le tournage a été incroyablement court, Radcliffe terminant ses scènes en seulement 16 jours et toute la période de tournage n’ayant duré que 18 jours.





Eric Appel, Zachary Halley, Henry R. Munoz III et Neil Shah serviront d’EP sur le film, avec Lia Buman, Mike Farah, Joe Farrell, Tom Headington, Whitney Hodack, Max Silva et « Weird Al » Yankovic produisant. Consultez The Roku Channel plus tard cette année pour voir « Weird Al » et son éducation, ses romances notoires et son temps sous les projecteurs. Vous pouvez regarder la dernière bande-annonce ci-dessous.