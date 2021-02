Découvrez qui est le méchant et ce qu’est le Nexus WandaVision sur Disney +!

WandaVision a lancé l’épisode 7 de sa première saison sur Disney + ce vendredi et a fait des révélations choquantes au public. La série a progressé à pas de géant et a fait face à un dernier tronçon qui promet d’être passionnant. Parmi les nombreuses nouveautés se sont démarquées la présentation du Nexus et l’identité du méchant était enfin connue: Agatha Harkness. Revoyez tout ce qui s’est passé lors de ce lancement spectaculaire!

« En bas du quatrième mur » est revenu pour faire remonter la sitcom dans le temps et a été placé après 2005 pour honorer deux grands spectacles simulés comme The Office et Modern Family. L’épisode a trouvé des interviews amusantes avec les protagonistes qui ont avancé un complot qui est redevenu compliqué.

Les premières minutes étaient déroutantes même Wanda elle-même. La sorcière écarlate a dit à ses enfants que Je n’avais pas toutes les réponses et il s’effondrait. En même temps, Vision essayait de rentrer à la maison après avoir rencontré Darcy Lewis à la périphérie de Westview.







Qu’est-ce que le Nexus dans WandaVision?

Le Nexus a été présenté sur WandaVision à travers une publicité qui disait ce qui suit: « Vous sentez-vous déprimé? Comme si le monde était toujours devant vous? Voulez-vous juste être laissé seul? Interrogez votre médecin sur Nexus. Un antidépresseur unique qui fonctionne en vous ancrant dans votre réalité. Ou la réalité de votre choix. Effets secondaires: ressentir ce que vous ressentez, affronter votre vérité, accepter votre destin et peut-être encore plus de dépression. Vous ne devriez pas prendre Nexus à moins que votre médecin ne vous autorise à continuer votre vie. Nexus, parce que le monde ne tourne pas autour vous. Vraiment? « .

Le Nexus a été présenté sur WandaVision sous forme de pilules



Lien C’est un mot latin qui signifie en espagnol lien et dans les bandes dessinées Marvel, il est connu comme une passerelle multidimensionnelle qui fournit un chemin vers chacune des réalités possibles. Ce clin d’oeil WandaVision peut marquer le début des multivers, comme on le voit avec le Pietro de X-Men.

Agnès est-elle la méchante de WandaVision?

Le chapitre 7 a également confirmé de nombreuses théories élaborées par les fans ces dernières semaines: Agnès est en fait Agatha Harkness. Sur les pages, c’est un sorcière puissante qui a une vieille histoire avec Wanda. Dans la série, il se présente au personnage d’Elizabeth Olsen après l’avoir aidée à échapper à Monica. Scarlett Swich descend au sous-sol de sa maison, y révèle son identité et montre comment elle a été impliquée dans toute l’intrigue– De tromper Vision et de prendre Pietro pour tuer Sparky.