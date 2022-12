Découvrez quels sont les jeux vidéo les plus attendus de 2023

Au cours de cette année 2022, la première des grands jeux vidéo a été vue, se distinguant à la fois par ses mécanismes de jeu et son histoire. Avec des titres comme »Dieu de la guerre Ragnarok » Soit »Anneau d’Elden », les joueurs ont pu vivre de belles expériences, étant considéré comme une grande année pour les jeux vidéo.

Cependant, il semble que 2023 dépassera même les grandes sorties de cette année, avec de nombreux titres de nouvelle génération dont la sortie est retardée. Alors que certaines franchises renouvelleront avec de nouvelles tranches, d’autres sociétés de production prévoient de livrer de nouvelles IP, voici donc la liste des jeux les plus attendus de 2023.

C’est dans »Assassin’s Creed Valhalla » que nous avons découvert le personnage de Basim, qui sera désormais le protagoniste de »Assassin’s Creed Mirage », un jeu qui explorera les événements avant le titre précédent, s’entraînant comme un étudiant avant de devenir un Killer Master.

Ubisoft a déclaré que »Mirage » reviendrait à la mécanique originale des premiers jeux de la franchise, laissant de côté les éléments RPG pour se concentrer beaucoup plus sur son histoire. Bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie prévue, on sait que le jeu sortira en 2023.

Suite du populaire jeu vidéo »Star Wars Jedi: Fallen Order » où nous reverrons le fugitif Jedi Cal Kestis. Le premier jeu se terminant sur sa formation de Jedi, » Survivor » nous montrera à quoi ressemble la vie du personnage depuis le dernier jeu, devant déchiffrer un nouveau mystère.

Bien que de nombreux autres détails sur l’histoire de »Star Wars Jedi: Survivor » ne soient pas encore connus, le jeu sortira le 15 mars 2023 pour les consoles de nouvelle génération.

La franchise » Final Fantasy » a toujours été connue pour ses histoires uniques qui changent à chaque nouvel épisode. Maintenant, » Final Fantasy XVI » en montrera un autre exemple avec une nouvelle histoire pour les joueurs. Situé dans un monde rempli de chevaliers et de magie, divers personnages interagissent dans un monde mourant où la magie, le destin et la chance convergent dans une bataille d’icônes.

Le titre sortira à l’été 2023 en exclusivité sur PlayStation 5.

Le prochain épisode de l’une des franchises de jeux de combat les plus populaires de ces derniers temps. Avec son précédent épisode lancé avec une très petite liste de personnages, il semble que »Street Fighter 6 » ait appris de ses erreurs et offrira une expérience totale aux nouveaux joueurs comme aux vétérans.

Le jeu proposera un nouveau mode histoire dans lequel vous pourrez créer votre propre personnage, ainsi qu’ajouter vos propres mouvements pour élargir encore l’expérience d’être un combattant professionnel. » Street Fighter 6 » sortira en 2023.

Le dernier opus de la franchise »The Legend of Zelda » a complètement changé le modèle de jeu de ses titres, étant un mélange de RPG que tous les joueurs ont adoré. Depuis lors, beaucoup attendent la suite du titre, qui a été officiellement annoncé plus tôt cette année sous le nom de »The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ».

Le jeu sera exclusif à Nintendo Switch et sortira le 12 mai.

» Marvel’s Spider-Man » a offert une expérience de la façon dont les jeux de super-héros devraient être créés et a également redéfini ce que devrait être un jeu Spider-Man. Quand est venu le temps pour Miles Morales de mettre le masque, son histoire a continué à développer le gameplay et la narration sans compromettre la qualité.

Alors que les deux jeux avaient encore certains aspects à améliorer, »Marvel’s Spider-Man 2 » semble être l’occasion d’affiner encore le titre acclamé. Avec Miles, Peter et même Venom disponibles en tant que personnages jouables, le jeu sera disponible en 2023.

Nouvelle propriété intellectuelle de Bethesda, l’un des producteurs de jeux vidéo les plus populaires au monde avec des titres comme »Fallout » ou »Skyrim ». Maintenant, le développeur cherche à entrer dans le genre spatial avec » Starfield », un titre en développement depuis plusieurs années et qui verra enfin le jour sur Xbox Series X|S à un moment donné en 2023.

Le titre promet un haut niveau d’exploration à travers différents mondes, la fabrication d’objets, l’interaction avec divers personnages et des mécanismes de jeu que tous les joueurs adoreront.