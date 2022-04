Découvrez quelles sont les meilleures pages totalement légales pour regarder des films gratuitement

CINÉMA

Pas seulement YouTube et Vimeo ! Nous vous présentons ici une liste de sites et d’applications qui vous permettront de regarder des films et séries en ligne et sans abonnement.

© GettyLes plates-formes auxquelles vous pouvez accéder via différents appareils.

Netflix, Prime Vidéo, HBO Max… et la liste pourrait s’allonger. De plus en plus de plateformes de streaming sont lancées sur le marché avec des premières et des classiques. Mais parfois, vous vous retrouvez à chercher une seule bande et préférez le faire forme libre. Si vous ne l’avez pas encore trouvé YouTube ou ViméoNous présentons ici une liste de pages juridiques où vous pouvez voir en ligne la production qui vous intéresse tant.

+ Où regarder des films gratuits en ligne

4. Crunchyroll

Si le vôtre est le animealors vous ne devriez pas manquer l’offre de Crunchyroll. Il s’agit d’une plateforme de streaming qui propose des anime, des mangas et des drames entièrement gratuits dans son catalogue. Si le service vous semble assez bon, vous avez également l’option premium de vous abonner. Quelle est votre différence ? Vous éviterez la publicité à 100% et vous aurez les dernières sorties du genre disponibles.

3. PlutoTV

pluton tv il ne nécessite même pas l’utilisation d’un utilisateur : il suffit d’entrer sur son site Web ou son application pour accéder à un contenu à la fois légal et gratuit. Destiné aux amateurs de divertissement, il propose une variété de programmes télévisés, ainsi que des films, des séries, des productions pour enfants et des émissions de téléréalité qui sont diffusées via des chaînes 24 heures sur 24 ou via l’option à la demande.

2.Vix

Très similaire à Pluto TV : en renarde, vous trouverez des romans, des films, des séries et des contenus classés par genre, parmi lesquels se distinguent des projets bien connus et des actualités de la plateforme. De plus, vous aurez des chaînes en direct… même des nouvelles ! Il s’agit d’une application qui propose à la fois du contenu hispanophone, mettant en lumière les événements spéciaux de TelevisaUnivision, ainsi que des productions classiques.

1.Tubi TV

Vous êtes probablement dépassé par le nombre énorme d’offres de plateformes de streaming aujourd’hui et il devient de plus en plus complexe de choisir quel abonnement en vaut la peine. Par conséquent, une excellente option est tubi-tv, un site entièrement légal et gratuit qui propose des films de Paramount, Lionsgate, Warner Bros ou encore MGM. Vous n’avez besoin d’aucun utilisateur et vous pourrez classer l’offre de son catalogue, par exemple, par son score sur Rotten Tomatoes.

