Découvrez quelle est la série originale Netflix la plus chère !

Télécommande universelle One For All Contour 4 - Noire – Télécommande Parfaite de remplacement TV Décodeur DVD Blu-ray et appareils Audio- Garantie de fonctionner avec toutes les marques. URC 1240

1 TÉLÉCOMMANDE POUR 4 APPAREILS : très pratique, cette télécommande vous permet de contrôler quatre appareils en toute simplicité. Est compatible avec toutes les marques de TV. CONFIGURATION AISÉE : la configuration s'effectue en 3 étapes et prend moins d'une minute. Un guide de configuration simple et rapide est inclus. OPTION DE TRANSFERT DES FONCTIONS : l'option de transfert vous permet de copier une ou plusieurs fonctions de votre télécommande d'origine sur votre télécommande universelle. 100% COMPATIBLE : elle fonctionne avec les téléviseurs de toutes marques. DÉCOUVREZ LA ONE FOR ALL: Nous sommes les spécialistes des accessoires audio-vidéo universels avec plus de 20 ans d'expérience.