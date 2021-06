Découvrez où tout a commencé dans la première bande-annonce de The Many Saints of Newark

La première bande-annonce de Les Sopranos Le film précédent est sorti, ramenant les téléspectateurs dans les rues méchantes de Newark, New Jersey, pour assister à l’origine de Tony Soprano.

En octobre, Warner Bros. Pictures sortira le film précédent de la série HBO acclamée par la critique Les Sopranos, Les nombreux saints de Newark. Le film met en vedette Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Leslie Odom Jr., Ray Liotta et Michael Gandalfini (fils de feu James Gandalfini) dans le rôle de Tony Soprano.

Dans la première bande-annonce de Les nombreux saints de Newark, nous apercevons pour la première fois Michael Gandalfini en train de jouer le rôle emblématique de son père. De plus, des tas de situations louches qui ont fait des Sopranos une grande série de tous les temps.

Le jeune Anthony Soprano grandit dans l’une des époques les plus tumultueuses de l’histoire de Newark, devenant un homme au moment même où des gangsters rivaux commencent à se soulever et à contester l’emprise de la toute-puissante famille du crime DiMeo sur la ville de plus en plus déchirée par la race. L’oncle qu’il idolâtre, Dickie Moltisanti, qui a du mal à gérer ses responsabilités professionnelles et personnelles, et dont l’influence sur son neveu impressionnable contribuera à faire de l’adolescent le tout-puissant chef de la mafia que nous viendrons plus tard à savoir : Tony Soprano.