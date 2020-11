Découvrez l’ultime Lego Colosseum de 9000 pièces – Le plus gros projet de Lego est maintenant en vente

En 2017, l’ensemble Star Wars Millennium Falcon Lego était venu à 7541 pièces, et était à l’époque le plus grand ensemble que la société ait jamais produit. Maintenant, tout cela a changé, avec la sortie de l’ensemble épique du Colisée romain. À 9036 pièces, c’est le plus grand ensemble de Lego jamais créé (en novembre 2020) et vous pouvez obtenir le vôtre maintenant pour 549,99 €.

Cette sublime reconstruction de l’ancienne merveille détaille à la fois les arches emblématiques des trois niveaux de la ruine et à l’intérieur des vestiges du sol de l’arène. Destiné aux constructeurs de Lego avec un peu plus d’expérience dans la construction, c’est le cadeau parfait pour les amateurs d’histoire ou de voyage avec le souci du détail et bien sûr beaucoup de patience!

Lego Colosseum (9036 pièces): 549,99 € sur Lego.com Autrefois, c’était le plus grand amphithéâtre du monde, c’est maintenant le plus grand ensemble de Lego jamais créé. Relevez le plus grand défi Lego de tous les temps – un projet épique de 9036 pièces qui peut maintenant être le vôtre pour 549,99 €.

L’ensemble Lego Colosseum est destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus, et selon Lego est livré avec des « instructions de montage de style table basse ». Malgré le poids et la taille de ce projet de construction (10,5 « (27 cm) de haut, 20,5 » (52 cm) de large et 23,5 « (59 cm) de profondeur), Lego affirme également que le modèle fini sera facile à prendre, à déplacer et à mettre fier afficher!

(Crédit d’image: Lego / Fair Dealing)

Offres Lego Architecture Black Friday

Si vous recherchez un défi un peu moins monumental, ce Black Friday propose des offres intéressantes sur une gamme d’ensembles Lego du monde entier et au-delà. Lego propose une gamme d’ensembles d’architecture de différentes tailles, de quelques centaines de pièces à près de 2000.

Ainsi, en fonction de vos prouesses en ingénierie, il existe de nombreux sites emblématiques que vous pouvez commencer à recréer dans le confort de votre maison.

Statue de la Liberté (1685 pièces): 119 € 96 € sur Amazon



« Donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, vos masses recroquevillées aspirant à construire des Lego! » Recréez Lady Liberty dans toute sa gloire avec cet ensemble – maintenant 20% de réduction sur Amazon, vous économisant 24 €!

Trafalgar Square (1197 pièces): 80 € 64 € sur Amazon La colonne de Nelson, le Royal Victoria and Albert Museum et même les bus rouges emblématiques de Londres sont tous merveilleusement recréés en briques Lego, et maintenant vous pouvez récupérer l’ensemble pour 64 €, vous économisant 20%!

Empire State Building (1767 pièces): 130 € 104 € sur Amazon Autre icône de la ligne d’horizon de New York, les quatre façades détaillées de l’Empire State se dressent au-dessus de petits taxis jaunes en dessous, mais sa hauteur de 21 pouces (55 cm) est bien à votre portée. Vous pouvez acheter cet ensemble maintenant et économiser 20% sur le prix habituel!

