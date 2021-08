Découvrez l’intérieur de la maison sereine d’Adam Levine et Behati Prinsloo à Los Angeles

Qui savait qu’Adam Levine était un passionné de design d’intérieur ?

Sa femme, le mannequin Behati Prinsloo, a révélé à Architectural Digest que le leader de Maroon 5 restait éveillé toute la nuit à regarder les meubles et les maisons. (Les célébrités, elles sont comme nous !)

Adam Levine et Behati Prinsloo posent dans la salle à manger de leur maison à Los Angeles pour le numéro de septembre d’Architectural Digest. William Abranowicz / AD

« Il devrait être architecte d’intérieur », a déclaré le mannequin au magazine. La propriété sereine du couple Pacific Palisades qu’ils partagent avec leurs jeunes filles, Dusty et Gio, figure sur la couverture du numéro de septembre de la publication.

« Nous ne voulions pas d’un somptueux McMansion. Ce n’est tout simplement pas qui nous sommes », a expliqué Levine.

« Nous avons été attirés par cet endroit parce qu’il nous a semblé intime », a ajouté Prinsloo. « Vous pouviez dire que les enfants avaient vécu ici auparavant. »

Jetez un œil à l’intérieur du placard d’un mannequin : le dressing de Prinsloo a son propre lit de repos. William Abranowicz / AD

Le ranch d’un étage, qui a été conçu dans les années 1930 et s’ouvre sur une vue sur l’océan, a eu quelques anciens propriétaires célèbres, dont Gregory Peck, Jennifer Garner et Ben Affleck.

En travaillant avec Clements Design, le couple a dépouillé la maison jusqu’aux os et a simplifié les matériaux et la palette de couleurs pour créer une toile de fond naturelle pour leurs collections d’art.

« Adam est un accro du design obsessionnel », a déclaré la designer Kathleen Clements. « Lui et Behati aiment vivre avec de belles choses, mais d’une manière super décontractée, où les enfants ont la direction de la maison et où les amis et la famille sont toujours les bienvenus. »

« Behati et moi avons un attachement émotionnel à tout ce que nous collectons », a déclaré Levine. Par exemple, un tableau massif de Raymond Pettibon est suspendu au-dessus du lit du couple. « Ce n’est pas exactement antisismique, mais nous sommes prêts à mourir pour cette œuvre d’art », a-t-il plaisanté.

La cour arrière comprend une fosse de conversation en contrebas qui semble parfaite pour se réunir avec des amis et la famille. William Abranowicz / AD

Et tandis que l’intérieur de la maison est une oasis en soi, un pas à l’extérieur et vous êtes dans une pure retraite.

L’architecte paysagiste Mark Rios a créé une série de sections extérieures qui donnent au jardin et à l’arrière-cour une sensation de pièces séparées. Il y a une plate-forme surélevée pour profiter de la vue, une fosse de conversation en contrebas de la tanière pour les sorties nocturnes et une piscine tranquille bordée d’oliviers.

« Le verrouillage de Covid-19 nous a rendus particulièrement reconnaissants d’avoir cet endroit », a déclaré Levine au magazine. « Dans un monde où rien ne semble jamais suffire, notre maison ressemble à une véritable licorne, notre sanctuaire parfait. »

Vous pouvez voir plus de photos de la maison incroyablement belle du couple dans le numéro de septembre d’Architectural Digest. William Abranowicz / AD

