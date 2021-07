Découvrez l’impressionnante première bande-annonce de « House of Gucci »

Après une longue attente, les fans du célèbre cinéaste Ridley Scott pourront enfin voir en avant-première l’un de ses films les plus attendus : « House of Gucci », un thriller dans lequel le cinéaste raconte l’un des chapitres les plus sombres du monde. célèbre maison de couture, qui se pare, comme d’habitude dans les bandes de réalisateurs, d’un casting multi-stars.

Lady Gaga tient son deuxième rôle principal sur grand écran dans le rôle de Patrizia Reggiani, épouse de l’héritier de la dynastie Gucci Maurizio Gucci, interprétée par le nominé aux Oscars Adam Driver, avec également la présence de Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek et Reeve Carney.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Déception Blvd : premier aperçu de la bande de Joaquin Phoenix

Le film de Ridley Scott est basé sur le livre « The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed » de Sara Gay Forden, racontant l’histoire de Patrizia Reggiani, arrêtée dans les années 1990 et finalement condamnée à purger une peine de prison. pour avoir ordonné le meurtre de son mari, Maurizio Gucci.

Avec « House of Gucci », Scott racontera les événements qui ont conduit à la mort de Maurizio, l’impact que cela a eu sur l’empire de la mode Gucci et les effets sur son réseau de relations personnelles qui ont entouré sa vie, dramatisant l’un des plus grands scandales qui ont été présenté dans la presse italienne et dans la haute société.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lamb: Strange New Tape d’A24 dévoile sa première bande-annonce

Ridley Scott suivrait avec « House of Gucci » un parcours similaire à celui de son dernier grand film, « All The Money In The World », reprenant un grand scandale de la vie réelle à raconter à travers son style particulier de mise en scène. Dans son deuxième film, il réussira à obtenir l’une des dernières performances marquantes de Christopher Plummer lorsqu’il incarnera le magnat John Paul Getty III, confronté à l’enlèvement d’un de ses petits-enfants.

A 83 ans, Ridley Scott a réussi à s’occuper extrêmement, puisqu’il sortira cette année un autre film à gros budget : « The Last Duel », une épopée de chevaliers médiévaux avec Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver, le sort en salles en octobre. « House of Gucci » s’apprête à sortir sur grand écran le 24 novembre, suivi d’un lancement sur Paramount +.