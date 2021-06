Découvrez « l’étoile de l’Inde », des décennies après son arrestation lors d’un cambriolage

Qu’est-ce que le légendaire Star of India – un saphir étoilé de 563 carats de la taille d’une balle de golf – a en commun avec une dalle de séquoia pétrifié vieille de 35 millions d’années ; un amas massif de cristaux en forme d’épée qui semble provenir de « Game of Thrones » ; et un pilier de pierre de 5 tonnes (4,5 tonnes métriques) qui peut « chanter ? »

Vous pouvez tous les voir, ainsi que 5 000 autres pierres étonnantes, dans le récemment rénové Salle des Gemmes et Minéraux Mignone au Musée américain d’histoire naturelle (AMNH) de New York, qui rouvre ses portes après une fermeture de quatre ans samedi 12 juin. Là, des pierres précieuses uniques en leur genre apparaissent aux côtés de roches d’apparence étrange – dont certaines remontent à des milliards d’années – qui ont été déformées et tordues de manière unique par des températures et des pressions extrêmes.

Individuellement et ensemble, ces objets racontent l’histoire des divers processus géologiques qui façonnent les minéraux sur de la Terre surface et profondément à l’intérieur de notre planète, commençant lorsque le monde était jeune et se poursuivant jusqu’à ce jour, ont déclaré des représentants du musée à 45Secondes.fr.

L’étoile de l’Inde, qui s’est formée il y a environ un milliard d’années, a été découverte au Sri Lanka au XVIIIe siècle. C’est l’un des joyaux les plus connus au monde, en partie parce qu’il a été volé de manière notoire et effrontée à l’AMNH en 1964, avec plusieurs autres pierres précieuses du musée, par une paire de voleurs nommés Jack « Murf the Surf » Murphy et Allan Kuhn, Smithsonian signalé en 2014, à l’occasion du 50e anniversaire du casse. (Le saphir unique en son genre a été récupéré et a été de nouveau exposé en 1965).

Mais il y a beaucoup plus de saphirs exposés dans le musée aux côtés de l’étoile de l’Inde, et ils brillent dans un arc-en-ciel vibrant de couleurs qui découlent de la composition chimique et de la formation des pierres précieuses individuelles, a déclaré Lauri Halderman, vice-président du département des expositions de l’AMNH.

L’exposition présentera également deux imposantes géodes d’améthyste qui regorgent de cristaux de quartz violets. Ils se sont formés il y a environ 135 millions d’années à partir de gisements minéraux transportés par l’eau chauffée par géothermie, et sont parmi les plus grands au monde : l’un mesure environ 9 pieds (2,7 mètres) de haut et pèse environ 11 000 livres (5 000 kilogrammes), et l’autre mesure environ 12 pieds (3,6 m) de haut et pèse 9 040 livres (4 100 kg).

La géode d’améthyste illustrée ici mesure 9 pieds (3 mètres) de haut, pèse environ 12 000 livres (5 440 kilogrammes), soit environ quatre rhinocéros noirs, et a été collectée dans la mine de Bolsa en Uruguay. (Crédit image : D. Finnin/Copyright AMNH)

Une autre dalle massive est la soi-disant pierre chantante, un pilier de près de 5 tonnes de minerai d’azurite bleue et de malachite verte qui a été exposé à l’Exposition universelle de 1893 à Chicago. Il est arrivé au musée après la fermeture de la foire et a gagné son nom parce que les changements d’humidité dans la salle d’exposition (avant qu’elle ne soit climatisée) faisaient vibrer et « chanter » certaines parties du minerai, selon l’AMNH.

Belles créatures

Dans une exposition temporaire, la salle met en lumière les pierres précieuses haut de gamme qui, au cours des 150 dernières années, ont été incorporées dans des bijoux ressemblant à des animaux sauvages. « Belles créatures », organisée par l’historienne des bijoux Marion Fasel, présente plus de 100 animaux parsemés de pierres précieuses de la terre, de l’air et de l’eau, notamment des oiseaux, des insectes, des poissons, des lézards et des araignées. Un collier de crocodile orné contient 60,02 carats de diamants jaunes et 66,86 carats d’émeraudes, et un collier de serpent sinueux est serti de 178,21 carats de diamants, selon l’AMNH.

Selon la légende, lorsque l’actrice María Félix a commandé ce collier, elle a transporté des bébés crocodiles vivants chez Cartier à Paris pour servir de modèles pour la conception. (Crédit image : Nils Herrmann, Collection Cartier/Copyright Cartier)

Les minéraux font partie de l’évolution de la Terre depuis que les premiers éléments ont formé des grains de poussière qui se sont accumulés autour de notre soleil et ont commencé à se briser pour former des planètes, a déclaré le conservateur de la salle George Harlow, conservateur au Département des sciences de la Terre et des planètes de l’AMNH, et professeur à la Richard Gilder Graduate School du musée. Après que la Terre se soit différenciée en une planète avec un noyau, un manteau et une croûte, « des choses comme sodium , potassium et lithium commencé à remonter à la surface et à devenir plus concentré », a expliqué Harlow. « Une fois qu’ils atteignent une certaine concentration, alors vous obtenez un nouveau minéral. » Au cours de milliards d’années, l’eau et l’oxygène apparition sur Terre a donné lieu à plus de minéraux, et la pression de tectonique des plaques créé encore plus, a déclaré Harlow.

Certains des minéraux dans le hall proviennent d’endroits auxquels vous ne vous attendiez peut-être pas, comme le 9-lb. (4-kg) Subway Garnet, un grenat almandin pourpre foncé qui a fait surface à New York en 1885 lors de la construction d’égouts sur la 35th Street. D’autres spécimens ont des formes ou des couleurs inhabituelles et bizarres, comme l’agate de raisin, qui ressemble à une grappe de raisin violet ; du gypse jaune pâle, qui ressemble à un tas de croustilles en désordre; et une dalle provenant d’une mine de minerai de zinc à Sterling Hill, New Jersey, qui brille en bandes brillantes de néon rouge et vert sous une lumière ultraviolette à ondes courtes.

« Partout où vous regardez, il y a des spécimens de minéraux et de pierres précieuses éblouissants et magnifiquement exposés », a déclaré Halderman. « Quand je regarde les spécimens, ils me rendent curieux – comment le trouvez-vous, comment s’est-il formé, qu’en savons-nous? Certaines des histoires sont humaines, d’autres sont scientifiques – nous avons essayé de rassembler toutes ces histoires au premier plan. »

Le Mignone Hall of Gems and Minerals de l’AMNH et l’exposition temporaire « Beautiful Creatures » seront ouverts au public le 12 juin. « Beautiful Creatures » sera visible jusqu’au 19 septembre.

