Découvrez les titres qui arriveront sur Netflix en mai 2021

Netflix a révélé la liste des bandes et séries qui seront publiées sur la plate-forme le mois prochain de Mai du 2021, y compris quelques grands noms comme la prochaine bande de Zack Snyder, ‘Armée des morts’.

Une autre grande première que la plate-forme aura sera la deuxième partie de la saison 5 de ‘Lucifer’, en plus d’ajouter des titres comme, ‘Spider-Man: loin de chez soi’, ‘Cape Fear’, ‘Mâchoires’, «Highlander», ‘Inglorious Basterds’, ‘Gladiateur’, ‘Zero Dark Thirty’, entre autres.







Liste des premières sur Netflix en mai 2021:







1 mai

Sous le pont (toutes saisons)

Oeil d’aigle (2008)

Prémonition (2007)

Resident Evil: Dégénérescence (2008)

École de rock (2003)

Tamara Drewe (2010)

Le quatrième type (2009)

Le travail italien (2003)

2 mai

Colonie (saison trois)

4 mai

Gian Truck (saison deux)

Selena: la série (saison deux)

StartUp (saisons 1-3)

Camion poubelle (saison deux)

le 5 mai

Lava Ka Dhaava (Saison 1)

Le Cercle (Saison 2)

The Son Of Sam: A Descent into Darkness (Série limitée)

Upin & lpin (Saison 11)

6 mai

Et demain le monde entier (2020)

Ciel d’août – 63 jours de gloire (2018)

Idole américaine

7 mai

Fille de nulle part (saison deux)

L’héritage de Jupiter (Saison 1)

Men In Black: International (2019)

Jalon (2021)

Monstre (2021)

La vie secrète des animaux domestiques 2 (2019)

9 mai

Super moi (2019)

Le 10 mai

Le corrompu (2019)

Commutateur mortel (2019)

Il n’est jamais trop tard (1956)

Le hors-la-loi et sa femme (1918)

11 mai

L’argent, expliqué (Saison 1)

Motherland (Saison 2)

12 mai

Brightburn (2019)

Danse des quarante et un (2021)

Oxygène (2021)

13 mai

Castlevania (Saison 4)

14 mai

Traversier (2021)

Haunted (Saison 3)

Amour, mort et robots (saison 2)

La femme à la fenêtre (2021)

19 mai

Les derniers jours (1998)

Qui a tué Sara? (Saison 2)

21 mai

Armée des morts (2021)

Jurassic World Camp Cretaceous (Saison 3)

25 mai

Spider-Man: loin de chez soi (2019)

26 mai

Baggio: la queue de cheval divine (2021)

27 mai

Eden (Saison 1)

28 mai

Lucifer (deuxième partie, saison 5)