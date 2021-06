Découvrez les secrets de Lady Loki

Dame Loki dans les romans graphiques, il prend cette forme après la Ragnarok, qui est le moment où Asgard est détruit par Surtur. Les habitants de ce lieu magique ressuscitent en Oklahoma en tant qu’humains. Le guerrier et compagnon de Thor, Dame sif, revient avec son esprit trop faible et est possédée par Loki. Ce personnage commence donc à rencontrer plusieurs des pires méchants de Marvel : Docteur Doom, Norman Osborn et les Dark Avengers.

La version du Univers cinématographique Marvel n’est pas en possession du corps de Dame sif. C’est une variante de la TVA « fluide de genre » qui peut changer de sexe à volonté. Il est joué par l’actrice Sophie de Martino au Disney+.

La vérité est que le agent Mobius interrompu le procès de Loki dans la TVA et l’a recruté pour aider à la capture d’une variante particulièrement dangereuse. Dans le deuxième épisode de la série Disney+, on découvre qu’il n’est ni plus ni moins que la version féminine du Dieu de la tromperie.

Que faites-vous Dame Loki? Profitez d’occasions « apocalyptiques » à travers l’histoire pour éviter d’être détecté et attaquer les agents de la TVA développer un plan qui pourrait provoquer une rupture absolue dans la réalité de la destruction de la chronologie naturelle de l’univers. C’est l’une des pires menaces auxquelles l’agence d’intérim a été confrontée.

Tout indique que la version du MCU de Dame Loki Cela n’aura pas grand-chose à voir avec celui présenté dans les dessins animés, mais cela n’enlève rien au danger et au mystère du personnage joué par Sophie de Martino. La fin du deuxième épisode rend compte du caractère trompeur des deux variantes, féminine et masculine, qui s’échappent ensemble après avoir lancé une attaque contre le TVA. Comment cette histoire continue-t-elle ?

