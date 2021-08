Découvrez les secrets de la saga Fast and Furious

Rapides et furieux est une saga avec plus de 20 ans d’histoire depuis le film original, mettant en vedette Vin Diesel et Paul Walker, créé en 2001. L’histoire du dur coureur de course illégal Toretto qui se lie d’amitié avec un policier infiltré, Brian O’Conner, a réussi à s’imposer comme l’une des histoires les plus influentes des dernières décennies du cinéma d’action. Des poursuites époustouflantes, des explosions, des femmes magnifiques et un casting luxueux sont le cocktail Rapide et furieux.

La vérité est que cette franchise a réussi à s’imposer comme l’une des principales attractions du monde du septième art avec d’énormes succès commerciaux qui n’ont souvent pas été accompagnés d’un bon « revoir ». Il semble que cela n’ait pas beaucoup d’importance pour les créatifs derrière la saga, qui misent toujours sur plus. Découvrez les secrets de Fast and Furious.

+ Les secrets de Fast and Furious







6. Origine

Le film original était basé sur l’article du magazine Vibe de 1998 intitulé « Coureur X », publié par l’auteur Kenneth Li. La note parlait du monde des courses illégales à New York et a servi d’inspiration pour la série de films que nous connaissons et apprécions aujourd’hui.

5. Le protagoniste

La performance de vin Diesel dans son film Pas de noir, où il joue le personnage Riddick qui est piégé sur une planète avec un groupe d’étrangers et des créatures les menacent, a attiré l’attention du producteur Neal Moritz qui a choisi l’acteur comme protagoniste de la saga : dominic Toretto.

4. Goûts

Paul Walker Il a toujours été passionné par les voitures américaines puis a pris goût aux véhicules importés. vin Diesel je ne peux pas en dire autant. « Je suis un New-Yorkais et je ne pense pas que vous puissiez vivre en ville et être un gars de la voiture », a exprimé l’interprète du coureur coriace et père de famille, soleil Toretto.

3. La mariée

La version initiale de Letty Ortiz C’était celui d’une latina sexy qui vivait un triangle amoureux avec Brian O’Conner et Dominic Toretto. Michelle Rodriguez n’était pas fan de cette interprétation du personnage qui a ensuite changé pour se transformer en intérêt romantique inconditionnel par Dom et l’une des pierres angulaires de la saga.

2. Le risque

Paul Walker et Vin Diesel Ils ont fait une course illégale pour mieux s’imprégner de la vie et des coutumes de leurs personnages, mais ils ont dû s’échapper rapidement des lieux lorsque des hélicoptères de la police sont arrivés pour disperser la foule qui assistait aux compétitions qui s’y déroulaient. Quelle peur !

1. Les effets visuels

Tous les films de la franchise ont la ressource technique du VFX, en particulier ce qu’on appelle « écran vert ». Cette possibilité a permis aux différents cinéastes à l’origine de cette histoire de présenter des séquences impressionnantes qui ont fasciné le public du monde entier pour parvenir à une consolidation. Rapides et furieux comme un phénomène mondial.