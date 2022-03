Découvrez les premières images de Joaquin Phoenix en Napoléon

in

L’acteur qui a remporté un Oscar pour son travail dans joker jouera ce personnage historique. Ce sera pour un film qui le réunira avec Ridley Scott après 22 ans.

© GettyPhoenix a été honoré en 2020 pour son rôle d’Arthur Fleck.

Tout est prêt et de moins en moins manque pour les fans de joaquin phénix peut le voir retrouver l’un des réalisateurs qui ont marqué sa carrière à jamais. L’acteur qui a gagné l’Oscar pour son rôle dans joker partagera un shooting avec Ridley Scottavec qui il a tourné en 2000 lorsqu’ils ont réalisé le film primé Gladiateur. Maintenant, ils vont répéter la formule des événements historiques, cette fois pour raconter la vie de Napoléon Bonaparte.

Confirmation d’arrivée joaquin phénix au prochain projet Ridley Scott avait eu lieu fin 2020. Alors que le monde débattait de la manière de contourner la pandémie, en Hollywood ils avaient réussi à trouver un moyen d’avancer et de reprendre leurs activités, même lorsque les cinémas étaient pour la plupart fermés et que le public se tournait vers le streaming, avec des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video et HBO Max comme principaux bénéficiaires.

Maintenant que l’activité théâtrale est revenue à une certaine normalité, et des titres comme homme chauve-souris et Spider-Man : pas de chemin vers la maison montré que les gens veulent revivre l’expérience du grand écran, joaquin phénix il reviendra au cinéma après avoir réalisé le film qui lui a valu l’Oscar. Il convient de noter qu’en 2021, il a également fait allez! Allez (qui sortira en salles en Amérique latine en avril), mais c’était un projet beaucoup plus petit.

Ce jour les premières images de joaquin phénix en tant qu’empereur français emblématique, qui ont fuité du tournage au Royaume-Uni. Ce détail apporte un fait de couleur intéressant : ce sera la deuxième fois que je travaillerai avec Ridley Scott et la deuxième fois, vous jouez un empereur. En 2000, il se met dans la peau de Commodel’antagoniste du film qui s’est retrouvé avec 5 prix Oscar.

Quel sera l’axe du film Napoléon

A l’origine, l’idée était d’intituler ce long métrage comme sac de trousse (sac à dos militaire), mais l’a finalement changé en Napoléon. L’histoire se concentrera sur cet homme d’État européen renommé et sa relation avec sa femme, Joséphine. Bien que le rôle des femmes allait être en charge de jodie manger (qui a travaillé avec Scott au le dernier duel), il a dû se retirer en raison de problèmes d’horaire et c’est alors qu’il est entré en jeu vanessa kirby (Morceaux de femme). Le film peut être vu par AppleTV+ et bien qu’il n’ait pas de date de sortie, il sera probablement vu cette année.

