Découvrez les nouvelles commandes de luxe DualSense sur PlayStation 5

QAZQA Lampe d'extérieur classique sur pied noir 127,5 cm IP44 - La Nouvelle-Orléans

Commandé en semaine avant 20h, livré le lendemain! Livraison et retour gratuits. Ampoule incluse:Nee Spécifications: Fonctions supplémentaires:Luminosité variable, variateur non inclus Vous cherchez une lanterne noire classique? Ensuite, vous l'avez trouvé dans la lanterne en aluminium de la Nouvelle-Orléans avec des vitres! Vous pouvez voir le design vintage dans toutes les courbes et les finitions élégantes. La lampe d'extérieur sur pied a six diamants clairs, de sorte que la source de lumière est clairement visible, alors choisissez une belle lampe à incandescence. Cette lanterne a un diamètre de 23 cm et une hauteur de 127,5 cm. La lampe a un grand culot E27 et est fournie sans source lumineuse, alors assurez-vous de toujours la commander avec elle (max.60 Watt). Vous pouvez placer cette lampe lanterne dans votre jardin, également sympa avec quelques unes à côté de l'autre le long de votre allée de jardin. Avec cette lampe classique à intensité réglable New Orleans, vous ajoutez vraiment une touche de style à votre jardin.230 mm x 1275 mm ( d x h )