Découvrez les meilleures premières télévisées de 2020

Quelques jours après la fin de l’année, il est temps de raconter le meilleur que le 2020 dans le monde du divertissement, car, bien qu’étant une année significativement atypique, elle nous a également étonnés avec quelques joyaux qui ont atteint les plateformes de diffusion.

Apprenez à connaître le mieux que nous avons pu voir pendant la 2020 quant à séries de télévision, quoi que ce soit nouvelles saisons être une série déjà établie ou nouvelles versions.

Adapté du roman de Fraise mate et créé par Misha vert, cette série suit Tic, son oncle George et son amie Leti Lors d’un road trip au fil des ans en Amérique Années 50 alors qu’ils recherchent le père perdu de Tic.

C’est une série intelligente et complexe avec un récit passionnant du début à la fin, en plus du scénario fantastique, de la chimie de Jurnee Smollett et Jonathan Majors C’est l’un des points forts du spectacle.

Malgré la confusion de certains téléspectateurs sur son titre, ‘Pays Lovecraft’ C’était l’une des meilleures premières que le 2020.







L’année dernière, ‘Les garçons’ a frappé la télévision, ce qui a eu un impact énorme sur ce qui est censé être une émission de super-héros. Avec sa deuxième saison, la série continue d’être la pause indispensable après la fatigue des séries avec des super-héros.

Ce n’est pas seulement une série très intelligente, mais elle a également un casting incroyable, mélangeant parfaitement certains moments et séquences des protagonistes et racontant des histoires profondes sur le monde moderne.

La quatrième saison de ‘La Couronne’ C’est peut-être celle que tout le monde attendait, depuis l’arrivée du princesse Diana et le Le prince Charles, en plus de l’apparence de Margaret Thatcher, devenant Premier ministre.

La nouvelle saison du spectacle Netflix il regorge de moments mémorables. Diane de Galles est interprété par Emma Corrin, qui vole la proéminence qu’il avait avant Olivia Colman, accompagné de Gillian Anderson comme Margaret Thatcher.

Sans aucun doute, c’est la meilleure saison de l’émission, qui a également provoqué une série de controverses avec la royauté britannique pour le portrait qu’elle peint de la famille monarque actuelle.







Ce n’est un secret pour personne ‘The Mandalorian’ est venu pour révolutionner le monde du contenu en streaming de la main de Bébé yoda ou Grogu et son Deuxième Saison ne faisait pas exception.

Au cours de sa dernière saison, la série retombées de ‘Guerres des étoiles’ il ne faisait que s’agrandir à chaque chapitre, comptant sur des camées qui ont époustouflé les fans de la franchise et qui ont servi à élargir l’univers avec l’annonce de nouvelles séries, comme Boba Fett et Ahsoka tano.

Sans aucun doute, c’était l’année où ‘The Mandalorian’ a pris racine et atteint un public dans tous les coins du monde avec l’expansion de Disney +.







Cette série est basée sur le roman de Sally Rooney, Suivant Marianne et Connell au cours de leur relation compliquée du lycée à l’université, alors qu’ils se découvrent eux-mêmes et les autres autour d’eux.

Cette série avec Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, montre peut-être l’une des meilleures chimies vues à la télévision récemment.

En plus des performances de Edgar-jones et Mescal, ‘Personnes normales’ Il est visuellement puissant et comprend certaines des séquences cinématographiques les plus mémorables de l’année.







Cette série limitée se déroule dans les années Années 50 suivant Beth Harmon, une orpheline qui découvre bientôt son incroyable talent pour Échecs, tout en faisant face aux complications de la vie dans un orphelinat.

La série avec Anya Taylor-Joy, propose une histoire presque parfaite et un spectacle plein de séquences et de moments qui ne sont pas perdus.

La gamme émotionnelle de Harmon et son parcours à travers la série font de la série la série limitée parfaite, en termes de narration, de ton visuel et d’acteur. Sans aucun doute l’une des grandes premières de l’histoire de Netflix.







Cette série créée par Michaela Coel suivant Arabella, une auteur insouciante essayant de se souvenir de ce qui s’est passé après une soirée avec ses amis.

A travers ce spectacle, Michaela Il est capable de passer de l’humour au drame de manière parfaite, ce qui rend impossible de détourner l’attention de son personnage, Arabella.

Chaque épisode est construit à la perfection et témoigne de la capacité de Michaela à se mettre elle-même et ses expériences personnelles au premier plan dans cette incroyable série télévisée.