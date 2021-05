Découvrez les genres à la mode au Pakistan, au Bangladesh et au Sri Lanka – Spotify

Il y a 90 jours, nous avons annoncé que nous lançions sur trois nouveaux marchés en Asie du Sud-Est: le Pakistan, le Bangladesh et le Sri Lanka. Depuis, les auditeurs de la région ont exploré Spotify et un monde de la musique désormais à portée de main.

Nous étions particulièrement ravis de voir quels genres et artistes locaux gagnaient en popularité et en popularité dans chaque pays. Nous avons donc sélectionné une liste de lecture par marché en fonction de ce qui a le plus tendance à donner un avant-goût aux auditeurs du monde entier.

Pakistan – Indé pakistanais 101

La musique traditionnelle pakistanaise comprend des instruments comme le sitar, le rubab et la flûte, et appartient à des genres comme le qawwali, le rock et le soufi. Les musiciens pakistanais modernes, qui sont extrêmement diversifiés dans leurs créations, ont combiné ces éléments traditionnels avec des éléments contemporains, conduisant à une nouvelle génération de musiciens qui ne peuvent être décrits que comme indépendants.

Pakistani Indie 101 est une compilation des meilleurs musiciens indie pakistanais de la nouvelle ère, produisant de la pop-rock indie-pop, de la fusion house, du hip-hop, de la rétro-vague, du soufi, du classique, du pop-rock mathématique progressif, et plus encore. Certains des créateurs clés incluent Hassan Raheem, Shamoon Ismail, Abdullah Siddiqui, Arooh Aftab, Bayaan, Zahra Paracha.

Bangladesh – Bangla Rock

Le rock est l’un des genres les plus performants au Bangladesh – encore plus que la pop. (Au Bangladesh, on pourrait dire que le rock est la nouvelle pop.) Cela signifie que les auditeurs peuvent facilement explorer les sous-genres du rock, notamment le heavy metal, le folk rock, le soft rock, le thrash metal et le rock alternatif.

Bangla Rock se concentre sur la meilleure musique rock du Bangladesh. Il présente des créateurs comme Artcell, Némésis, Warfaze, et Noir, qui créent de la musique à travers les nombreux sous-genres du rock.

Sri Lanka – Pop cinghalaise

Contrairement au Bangladesh, le Sri Lanka fait toujours partie des artistes et des chansons les plus populaires. Cependant, la pop au Sri Lanka diffère de celle des autres régions: un grand nombre de chansons du genre s’ouvrent avec une qualité soul, semblable à une ballade. Le piano est un instrument clé. Par le refrain, cependant, certaines de ces chansons changent de tempo et de ton, insufflant des battements de batterie entraînants et des battements de synthé sous-jacents.

Pop cinghalais est l’une des meilleures listes de lecture de la région. (Le cinghalais est l’une des deux langues les plus parlées dans le pays). Des artistes émergents comme Yohani et Hiyum, en plus des favoris de longue date Ridma Weerawardena et Raj Thillaiyampalam, tous ont des hits sur cette playlist.

Plongez dans les meilleurs genres d’Asie du Sud-Est avec Indé pakistanais 101, Bangla Rock, et Pop cinghalais.