Découvrez les films du 41e Forum international du film de la Cineteca nationale

Si vous êtes une personne purement cinéphile, il y a de bonnes nouvelles. Heureusement, tous les espaces d’exposition de CDMX ne seront pas monopolisés par le nouvel opus du dieu du tonnerre. Avec la 41e édition du Forum international du film Cineteca Nacional Vous aurez l’opportunité de voir 14 films de pays comme l’Italie, l’Uruguay, l’Argentine, la France, le Paraguay, les Pays-Bas, la Suisse, la Thaïlande, la Bolivie, l’Espagne, l’Allemagne et, bien sûr, le Mexique. Notez les dates du 14 au 31 juillet dans votre agenda afin d’élaborer le plan pour vous rendre au temple des cinéphiles de la capitale mexicaine.

La sélection aussi aura une tournée du 21 juillet au 10 août dans les complexes Cinépolis (Diana, Plaza Carso et Samara), Cinemex (Reforma, Duraznos, Altavista et Insurgentes), au siège de l’UNAM (salle Julio Bracho du CCU et directeur de la photographie de Chopo) et IFAL.

Le forum sera inauguré par le Mexicain l’homme bison (2020), de David Torres Labansat. C’est un film qui aborde l’un des problèmes les plus alarmants et les plus valables de notre pays : l’obstruction du travail journalistique par des menaces contre les journalistes.

L’un des titres les plus attrayants est EAMI (2021), de Paz Encina. Ce film paraguayen a remporté le Tiger Award, la plus haute distinction du Festival international du film de Rotterdam (IFFR). C’est une expérience sensorielle qui raconte à travers un réalisme magique ce que subit une population forcée de se déplacer, précisément ce que ressent un mineur qui ne comprend pas ce qui se passe.

Également à l’affiche :

Le fils de l’épicier, le maire, la ville et le monde (France-Belgique 2020), par Claire Simon.

La grotte (Italie-France-Allemagne 2021), de Michelangelo Frammartino

le cinéaste (Uruguay 2021), par Aldo Garay

la proximité (Argentine 2021), de María Álvarez

Un homme et une caméra (Pays-Bas 2021), de Guido Hendrikx

Retour à Reims (France 2021), de Jean-Gabriel Périot

île aux oiseaux (Suisse 2019), de Sérgio Da Costa et Maya Kosa

fragments (Argentine 2020), de Natalia Garayalde

le grand déménagement (Bolivie, Qatar, France, Suisse 2021), de Kiro Russo

éclair courageux (Espagne 2021), par Ainhoa ​​Rodríguez

bois et eau (Allemagne, France, Hong Kong 2021), de Jonas Bak

Viens ici (Thaïlande 2021), par Anocha Suwichakornpong.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂