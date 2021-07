Découvrez les faiblesses de notre corps avec les étoiles

Photo/Image :

Le zodiaque a beaucoup à nous apprendre, notamment sur notre santé. Sachez ce que votre signe dit de vos faiblesses en matière de santé.

À partir de cette connaissance, vous pouvez laisser les étoiles vous aider à avoir une vie saine. Voir les conseils, selon votre signe :

Bélier – Tête

Il est très fréquent que les natifs de ce signe souffrent de maux de tête, de fièvre et de migraine, sans parler des diverses coupures et bosses. Doublez vos soins et évitez le café, le thé noir et les fromages jaunes.

Taureau – Cou

C’est la région la plus sensible des natifs du Taureau et c’est aussi celle qui souffre le plus des excès alimentaires. La gorge, le larynx, le pharynx et la thyroïde sont des points sensibles qui ont tendance à s’enflammer facilement. Se gargariser avec du thé aux écorces de pomme et une alimentation équilibrée aident à protéger cette région.

Gémeaux – Poumons

C’est l’endroit le plus sensible du corps en ce qui concerne la santé des Gémeaux. Les problèmes d’oxygénation surviennent plus facilement, mais il faut aussi être conscient du système nerveux et des membres supérieurs. Des soins comme ne pas fumer et pratiquer le yoga permettent de préserver ces points.

Cancer – Organes Abdominaux

Le pancréas, la rate, l’estomac et l’utérus sont des points extrêmement sensibles dans les cancers, qui ont une grande tendance à retenir les fluides. Incluez dans vos soins de boire plus d’eau, d’éviter les aliments riches en sodium et de manger lorsque vous êtes contrarié.

Lion – Retour

Les Lions souffrent le plus de maux de dos. La colonne lombaire et la rate sont des points extrêmement sensibles. Portez une attention particulière à ces régions, en cherchant à pratiquer des exercices qui stimulent la circulation, mais rien de trop intense.

Vierge – Intestin et système digestif

Les indigènes vierges sont plus sujets aux problèmes intestinaux et de digestion. Rester tendu est essentiel pour prendre soin de ces zones, en plus d’être conscient du système nerveux, car l’émotionnel influence également ces points.

Balance – Vésicule biliaire

L’endroit le plus sensible de la Balance est la vésicule biliaire, mais les reins et la colonne vertébrale ont également tendance à être facilement affectés. Doublez les soins avec ces régions ingérant des liquides, tels que l’eau et les thés.

Scorpion – Organes génitaux/Écrivains

Le point faible des natifs de ce signe sont les parties intimes, qui ont tendance à contracter facilement les MST. Il faut une double attention ! Éloignez-vous des partenaires sexuels avec lesquels vous n’êtes pas intime et faites de l’exercice pour vous étirer.

Sagittaire – Membres inférieurs

Toute l’énergie des natifs de ce signe peut finir par surcharger les jambes, les cuisses, les hanches et même le foie. Préférez des exercices moins intenses et en extérieur pour préserver ces points.

Capricorne – Os

Les Capricornes ont une sensibilité dans leurs os, leurs dents et leur peau. Il est nécessaire d’investir dans la prévention des problèmes dans ces régions. Une bonne idée est de rester étiré pour éviter les problèmes articulaires.

Verseau – Système Nerveux

Lorsqu’ils recherchent des techniques homéopathiques, naturelles et de soins de santé, les aquariophiles doivent faire attention au système nerveux, aux chevilles et à la circulation, car ce sont des points d’une extrême sensibilité.

Poissons – Pieds

Du fait que leurs pieds sont le point faible de leur santé, les natifs de ce signe doivent être prudents dans le choix de leurs chaussures. Pour un soin particulier de cette région, des visites périodiques à la pédicure et des massages qui activent la circulation sont recommandés.