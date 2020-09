Découvrez les exigences minimales et recommandées pour World of Warcraft: Shadowlands

Le mois prochain, les joueurs de World of Warcraft aura l’opportunité de vivre une nouvelle expérience à travers Shadowlands. Cette expansion sans précédent, dont date de sortie a été récemment situé, il promet de continuer à apporter des heures de plaisir sans fin aux habitants d’Azeroth, de sorte que la communauté anticipe plus que jamais son arrivée. Ainsi, avec de nouveaux ennemis, zones, armes, histoires et autres, c’est l’une des sorties les plus attendues de l’année, et dont nous avons connu sa configuration PC minimale et recommandée.

A cette occasion, pour sa part, ressortent certains aspects que l’on peut retrouver parmi les exhortations de Tempête De Neige pour pouvoir profiter du jeu vidéo sur nos ordinateurs. Tout d’abord, il est important de noter que le titre occupera 100 Go d’espace de stockage sur nos appareils et, en même temps, la recommandation de l’entreprise de avoir un SSD même pour le minimum; une situation qui, sans aucun doute, est assez inhabituelle dans l’industrie du jeu vidéo.

World of Warcraft: Shadowlands, nous nous en souvenons, sera mis en vente le 27 octobre pour PC. Enfin, avant de partager avec vous les exigences du travail, nous partageons cela nous vous donnerons 25 codes pour votre version bêta, il s’agit d’un tirage au sort sur lequel vous pouvez trouver plus d’informations ici.

Exigences minimales

SW : Windows 7 64 bits.

: Windows 7 64 bits. Processeur : Intel Core i5-3450 ou AMD FX 8300.

: Intel Core i5-3450 ou AMD FX 8300. Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 760, AMD Radeon RX 560 ou Intel UHD 630 (45 W) (avec 2 Go de VRAM et compatible avec DirectX 11).

: Nvidia GeForce GTX 760, AMD Radeon RX 560 ou Intel UHD 630 (45 W) (avec 2 Go de VRAM et compatible avec DirectX 11). RAM : 4 Go (8 Go si intégré).

: 4 Go (8 Go si intégré). Espace de stockage: SSD, 100 Go.

Exigences recommandées

SW : Windows 10 64 bits.

: Windows 10 64 bits. Processeur : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 7 2700X.

: Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 7 2700X. Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1080 ou AMD Radeon RX Vega 65 (avec 8 Go de VRAM et compatible avec DirectX 12).

: Nvidia GeForce GTX 1080 ou AMD Radeon RX Vega 65 (avec 8 Go de VRAM et compatible avec DirectX 12). RAM : 8 Go.

: 8 Go. Espace de stockage: SSD, 100 Go.

