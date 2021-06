Découvrez les derniers appareils Samsung avec Spotify préinstallé et découvrez si vous êtes éligible à 3 mois gratuits – Spotify

Spotify a été celui de Samsung service de musique incontournable depuis 2018. Au fil des ans, nous avons travaillé ensemble pour offrir une expérience d’écoute plus fluide aux utilisateurs de Samsung sur tous les appareils. En 2019, nous avons renforcé ce partenariat lorsque nous avons annoncé que Spotify serait préinstallé sur les derniers appareils mobiles Samsung Galaxy afin que les amateurs de musique et de podcast puissent commencer à écouter dès qu’ils ont allumé leurs nouveaux téléphones.

Le partenariat de Spotify avec Samsung s’améliore encore, avec un plus grand choix d’appareils et une offre Spotify Premium gratuite pour les utilisateurs éligibles.

Plus d’appareils à aimer

Spotify continuera d’être préinstallé sur la dernière gamme de smartphones et de tablettes Samsung Galaxy, ainsi que sur les téléviseurs intelligents Samsung. Les appareils éligibles pour la préinstallation incluent :

Téléphones portables: Nouveaux téléphones Galaxy S, Galaxy A, Galaxy M et Galaxy F Series sortis en 2021, y compris les derniers Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, et d’autres à venir plus tard cette année.

Comprimés : Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab A7 Lite

Ces appareils sont les derniers d’une liste croissante de téléphones fournis avec Spotify préinstallé, y compris Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G, Galaxy Z Fold, certains téléphones Galaxy A et M Series, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold 2.

Trois mois gratuits

Nous offrons également trois mois gratuits de Spotify Premium aux utilisateurs Samsung éligibles dans 73 marchés.

Les utilisateurs de Samsung sur ces marchés qui n’ont jamais essayé Spotify Premium ou ceux qui utilisent Spotify Free sont éligibles pour débloquer trois mois gratuits et tous les avantages que les fans apprécient de Spotify Premium. Cela signifie un accès à plus de 70 millions de pistes et à plus de 2,2 millions de titres de podcast ; écoute de musique sans publicité ; téléchargements hors ligne de musique + podcasts ; écoute à la demande de n’importe quelle chanson, podcast, album ou artiste ; et un streaming audio de qualité.

L’offre sera disponible en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe en 73 marchés, y compris l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, l’Australie, la Malaisie, Singapour, Hong Kong, l’Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, Oman, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Pakistan, le Maroc, la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, Ukraine, Moldavie, Afrique du Sud, Égypte, Nigéria, Kenya, Tanzanie, États-Unis, Brésil, Mexique, Pérou, Colombie, Argentine, Paraguay, Uruguay, Chili, Bolivie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragu, Panama, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, France, Portugal, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Roumanie, Bulgarie, Suisse, Hongrie, Croatie, Slovénie, Serbie, Macédoine, Bosnie, Albanie, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Lituanie, Lettonie, Estonie et Pologne.

Remarque : la disponibilité des appareils et l’assistance Spotify peuvent varier selon le marché et l’opérateur.

Cette offre fait partie de notre engagement à offrir une expérience audio transparente et de qualité aux utilisateurs, où qu’ils se trouvent et quelle que soit la manière dont ils choisissent d’écouter.