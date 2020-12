Découvrez les coulisses de la «  Soul  » de Disney et Pixar avec le podcast «  Soul Stories  » de Spotify – Spotify

Qu’est-ce qui fait chanter votre âme? Pour Joe Gardner, le personnage principal du nouveau film d’animation de Disney et Pixar Âme, rien n’est plus important que la musique. Mais lorsque l’âme du professeur de musique et aspirant musicien de jazz est envoyée dans The Great Before, il se lance dans une aventure pour trouver son chemin vers la Terre et réaliser son rêve.

Joe n’est pas seul: la musique est une partie vitale de la vie de nombreuses personnes, y compris le casting de Âme. Donc dans Histoires d’âme, un nouveau podcast exclusif Spotify, Âme co-réalisateur et co-scénariste Kemp Pouvoirs demande aux acteurs, créateurs et consultants du film pour partager quelques histoires d’inspiration et de passion. Écoutez des interviews sur les moments et les mentors qui ont façonné la passion de chaque invité pour la musique, ainsi que des histoires en coulisses sur la réalisation du film et la création de la musique et de la bande originale. La série limitée célèbre toutes les plus grandes influences de la vie et reconnaît l’étincelle qui vit en nous tous.

Les trois premiers épisodes sont maintenant disponibles. Dans l’épisode 1, Âme réalisateur Pete Docteur et producteur Dana Murray discuter de leur relation avec le jazz et les mentors qui ont influencé leur carrière. Dans l’épisode 2, attrapez Âme membres de la distribution Angela Bassett, Tina Fey, et Phylicia Rashad s’ouvrir sur les obstacles qu’ils ont surmontés sur la voie du succès. Dans l’épisode 3, Âme étoile Jamie Foxx rappelle les mentors et les artistes qui ont façonné sa carrière. Recherchez les épisodes 4 à 6, mettant en vedette Jon Batiste, Dr Johnetta Betsch Coleet compositeurs Trent Reznor et Atticus Ross, débutant le 28 décembre.

Dans l’esprit de Histoires d’âme, nous nous sommes assis avec l’animateur de podcast Kemp Powers pour lui poser des questions sur certaines de ses propres réflexions sur la musique, le mentorat et le prochain Âme film.

Ce qui vous a parlé du concept derrière votre nouveau film, Âme?

À la fois l’idée de capturer la psychologie du parcours de l’artiste et d’avoir la chance d’aborder le sens de la vie. . . dans un film familial!

Quels morceaux de musique ont façonné qui vous êtes et votre parcours?

Les piliers de ma formation musicale sont le hip-hop, le reggae dancehall et le jazz. Ce sont les trois types de musique qui ont toujours été à l’arrière-plan en grandissant. Mais plus je vieillissais, plus j’étais exposée à d’autres formes de musique qui me sont devenues tout aussi chères, notamment le classique, la new wave, le grunge et autres.

Pourquoi les fans du Âme film aussi écouter le Histoires d’âme podcast que vous hébergez? En quoi l’expérience sera-t-elle différente?

Vous aurez l’occasion de découvrir pourquoi la musique est si importante dans la vie de tant de créatifs. Et pourquoi la musique est un élément si influent de la culture mondiale.

Vos invités couvrent toute la gamme des arts. Avez-vous remarqué une différence dans la manière dont la musique les influence? Si c’est le cas, comment?

Absolument! La musique affecte différentes personnes de différentes manières. Je crois qu’une chanson a été écrite pour chaque émotion humaine. Peu importe à quel point on se sent haut ou bas, il y a une chanson qui semble raconter votre histoire spécifique. C’est pourquoi découvrir une nouvelle chanson qui parle à votre âme, sans jeu de mots, est toujours un moment transcendant. Nous pouvons souvent nous rappeler où nous étions ou ce que nous faisions la première fois que nous avons entendu ces airs spéciaux.

