Découvrez le prix de la nouvelle Volvo V90 T6 Recharge

Pour ceux qui voulaient un Volvo V90 hybride brancher, jusqu’à présent, ils ne pouvaient compter que sur la version Recharge T8 de 398 ch. Désormais, il existe une option un peu plus accessible, la Recharge V90 T6, 340 ch.

Malgré le différentiel de puissance, la chaîne cinématique est identique entre les deux variantes, à savoir: toutes deux disposent d’un moteur essence de 2,0 l avec turbo et compresseur, d’un moteur électrique de 88 ch 340 Nm et d’une transmission à quatre roues via une transmission automatique à huit rapports ( convertisseur de couple).

La grande différence réside dans la puissance délivrée par le moteur thermique: 253 ch (et 350 Nm) dans le T6 Recharge et 303 ch (et 400 Nm) dans le T8 Recharge. Il en résulte différents nombres de puissance maximale et de couple maximal combiné: 340 ch et 590 Nm pour le T6 Recharge et 392 ch et 640 Nm pour le T8 Recharge.

Naturellement, étant moins puissante, les performances du T6 Recharge en souffrent un peu, mais quand même, les 5.9s annoncées dans le 0-100 km / h sont assez rapides pour les dimensions et la masse (2100 kg) du V90.

Le nouveau Volvo V90 T6 Recharge conserve également la même batterie que sa sœur plus puissante, soit une capacité de 11,6 kWh qui permet de parcourir jusqu’à 55 km en mode 100% électrique.

Consommation et émissions de CO deux Les modèles de cycles combinés WLTP officiels du nouveau T6 Recharge sont également identiques, allant de 2,0-2,7 l / 100 km à 46-61 g / km, selon le niveau d’équipement choisi. En parlant de cela, il y en a quatre disponibles: Expression d’inscription, Inscription, Expression R-Design et R-Design.

Les prix du nouveau Volvo V90 T6 Recharge commencent à 71090 euros, soit environ 3100 euros plus abordables que le T8 Recharge.