Découvrez le pouvoir des fleurs jaunes en thérapie

J’adore les couleurs et j’ai beaucoup de mal à choisir ma préférée, mais le jaune est définitivement dans ma préférence.

L’auteur Eva Heller, dans le livre « A Psicologia das Cores », dit que le jaune est la couleur de la récréation, de la jovialité et de l’optimisme. L’expérience la plus élémentaire que nous ayons du jaune est le soleil.

Cette expérience est partagée par tous comme un effet symbolique. En tant que couleur du soleil, le jaune agit de manière gaie et rafraîchissante.

Les optimistes ont un tempérament ensoleillé, le jaune est leur couleur. Le jaune rayonne, rit, est la couleur principale de l’ambiance conviviale. Les boutons avec des sourires sont naturellement jaunes. Le jaune est ludique. Le jaune rayonne comme un sourire.

En thérapie florale, il existe plusieurs essences florales produites à partir de fleurs jaunes. Pour illustrer, j’en ai souligné quelques-unes que j’aime beaucoup :

Tulipe étoile jaune (floral de Californie)

Indiqué pour les personnes qui ne sont pas conscientes des conséquences de leurs propres actions ou qui sont insensibles à la souffrance des autres. Cette essence florale apportera une empathie sensible et réceptive, en phase avec les sentiments et les expériences des autres.

Aneth (Floral de Californie)

Indiqué pour les personnes qui se sentent dépassées par une stimulation excessive, une hypersensibilité à l’environnement ou à une activité extérieure. Cette essence florale vous aidera à vivre et à absorber une grande variété d’expériences sensorielles.

Millefeuille doré (floral de Californie)

Indiqué pour une sensibilité excessive à l’environnement social qui entraîne l’isolement ou une fausse personnalité sociale. Cette essence florale aidera à établir une implication sociale active avec un bon soutien pour l’équilibre intérieur.

Tansy (floral de Californie)

Indiqué pour la procrastination, la léthargie, l’incapacité d’agir directement et pour les habitudes qui minent ou subvertissent les vrais talents et capacités. Cette essence florale apportera des attitudes déterminées et orientées vers un objectif, des actions déterminées et une auto-direction efficace qui mènera à la réussite.

Mimulus (Fleurs de Bach)

Cela aidera tous ceux qui ont peur des choses connues, telles que : dentiste, mort, maladie, animaux, ténèbres, accident. Cela aidera également les personnes timides et renfermées. C’est super quand on doit parler en public. Il donne du courage et du calme pour affronter les difficultés et expérimenter les opportunités de la vie sans crainte, aidant également à communiquer plus facilement avec les autres.

Ajoncs (Fleurs de Bach)

C’est pour tous ceux qui ont totalement perdu espoir et, par conséquent, ont renoncé à se battre. Cela peut être très utile pour les personnes qui souffrent de maladies incurables. L’ajonc redonnera espoir et optimisme, permettant à la volonté de se battre de refaire surface.

Les Fleurs de Bach ont été créées par le médecin anglais Edward Bach et les Fleurs de Californie par Patricia Kaminski et Richard Katz.

Ils n’ont aucune contre-indication et peuvent être utilisés par des personnes de tout âge, y compris les bébés. Ils peuvent également être utilisés en complément de tout autre traitement qui pourrait être nécessaire. On les trouve dans les bonnes pharmacies d’homéopathie et de manipulation du pays. Ils sont généralement utilisés en prenant 4 gouttes, 4 fois par jour.