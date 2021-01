Découvrez le plus jeune Jedi de ‘Star Wars’

Il a été révélé que Anakin Skywalker Ce n’était pas lui Jedi le plus jeune de la saga de ‘Guerres des étoiles’, depuis une jeune femme Padawan l’aurait fait pendant le temps de la «Haute République».

Pendant la franchise de ‘Guerres des étoiles’ il a été établi que le rigoureux Codex Jedi Il est divisé en six rangs: Initiés, Jeune garçon, Padawan, gentilhomme, Prof et Grand maître. Les Padawans sont essentiellement des Jedi en formation aux mains d’un membre de la Ordre avec plus d’expérience pour apprendre d’eux.

Pendant longtemps, on a pensé que Anakin Skywalker avait été le plus jeune Jedi de l’histoire de l’univers de ‘Guerres des étoiles’, qui était «l’élu» destiné à équilibrer par la force. En conséquence, et bien que Anakin a rejoint l’Ordre à seulement neuf ans, il est devenu Chevalier Jedi une décennie plus tard.

Maintenant, le roman récent publié dans le cadre des publications de ‘La Haute République’, ‘Un test de courage’ écrit par Justina Irlande, présente au Chevalier Jedi, Vernestra rwoh, ongle Mirialana vous avez réussi vos tests en tant que Jedi À l’âge de 15 ans.







Bien que dans le cas de Anakin, il a été démontré plus tard que c’était une erreur de lui accorder le grade de Chevalier Jedi à l’avance, avec Vernestra son incroyable sensibilité à la force est démontrée.

Le nouveau roman, ‘Un test de courage’ fait partie du temps ‘La Haute République’ qui est situé 200 ans avant le Épisode 1, ‘Star Wars: Le Menace fantôme ‘, même où la prochaine série de Disney +, ‘L’acolyte’, il faudra donc attendre pour savoir si Vernestra a une apparition dans la série.