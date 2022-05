Découvrez le personnage le plus drôle de Thor : Love and Thunder

merveille

Thor : Love and Thunder est un plaisir garanti et l’un de ses personnages a tout pour surprendre les fans de Marvel en tant que personnage le plus drôle du film.

Thor : Amour et tonnerre

Thor : Amour et tonnerre est la prochaine entrée du dieu du tonnerre dans le Univers cinématographique Marvel et comme dans ragnarok votre gestionnaire Taika Waititi donnera sûrement à cette aventure une forte dose d’humour. En ce sens, il existe de nombreux caractères pour Chris Hemsworth interagissez et faites rire le public alors que le méchant Gorr The God Butcher prend son temps pour tuer des divinités.

On sait que Thor : Amour et tonnerre a la présence de gardiens de la Galaxie. Thor a toujours eu de bonnes relations avec cette équipe d’anti-héros et les croisements entre les Asgardiens et leur chef, Peter Quill, joué par le spirituel Chris Prattpourrait bien donner la note comique de la prochaine entrée du MCU, bien que Star-Lord ne soit pas le candidat principal auquel nous avons fait allusion dans le titre de cette note.

Le personnage le plus drôle !

Taika Waititi a noté qu’un personnage en particulier sera le plus susceptible de voler les rires du public. faireKorg? Le cinéaste a dépeint ce personnage à travers l’utilisation de la capture de mouvement dans Thor : Ragnarok, Avengers : Fin de partiele court métrage Deadpool et Korg réagissentla série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…? et reviendra pour amour et tonnerre. C’est un alien de pierre, charismatique et attachant. Ce n’est pas non plus le bon !

Natalie Portman comme Jane Foster sera chargé de faire rire le public lors du prochain film de Thor. Le réalisateur a exprimé dans une conversation avec Empire: « Vous ne voulez pas que Natalie revienne et joue le même personnage qui se promène avec une équipe scientifique. Vous savez, pendant que Thor vole, elle reste sur Terre, tapant du pied et disant : Quand est-ce qu’il revient ? C’est prévu. Vous voulez que je fasse partie de l’aventure !

Taika Waititi continu: « Avec le personnage de Jane, on en veut un peu plus. Natalie est très drôle dans la vraie vie. Elle est un peu étourdie, elle a un grand sens de l’humour, et je ne pense pas que cela ait été suffisamment exploité dans les premiers films. Maintenant, ce sera le plus drôle de tous. ». Quelle surprise nous attend avec Jane Foster en tant que nouveau Mighty Thor utilisant Mjolnir et nous faisant tous rire quand le film arrive le 8 juillet 2022.

