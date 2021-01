Découvrez le nouveau pouvoir des Jedi dans ‘Star Wars’

Une nouvelle procuration pour le Jedi dans le canon de ‘Guerres des étoiles’, qui a été présenté plus tôt dans le Univers élargi de la franchise, même si elle a une tournure intéressante.

Ces dernières années, la franchise de ‘Guerres des étoiles’ a grandi d’une manière jamais vue auparavant, s’étendant à travers les bandes dessinées, les romans, les séries télévisées et les films, avec d’innombrables écrivains et artistes reprenant l’héritage forgé par George Lucas.







Avec chaque nouveau contenu, de nouveaux pouvoirs de la force arrivent également à plusieurs reprises. Auparavant, les célèbres pouvoirs de force avec lesquels Palpatine pourrait envoyer des éclairs à travers la galaxie et la capacité de Luke pour détruire une étoile de la mort impériale simplement en utilisant la force ont été effacés du canon lorsque Disney acquis Lucasfilm dans 2012, faisant partie de ‘Legends’ (univers étendu), afin de repartir de zéro dans leurs nouvelles histoires.

Maintenant avec le nouveau post, ‘Lumière du Jedi’, travail de Charles Soule, a rendu l’une des plus grandes puissances de la force que le Jedi. Le livre se déroulait 200 ans avant les événements de la saga de ‘Guerres des étoiles’, se concentre sur l’ère de la plus grande splendeur de la Ordre Jedi, pendant la «Haute République».







Au cours de cette période, Jedi ont été encouragés à accepter leur propre individualité sur la force et à la percevoir de manière unie, en tant que protagoniste du livre, le Maître Jedi, Avar Kriss, qui a expérimenté la force comme la musique.

Lors d’un panel dans la dernière édition de Comic Con, l’écrivain de ‘Lumière du Jedi’, Charles Souleil a commenté: «Tous Jedi ils ont leurs tons et instruments différents, et tout converge dans cette grande symphonie de dissonances et d’assonances, et toutes ces belles choses qu’ils peuvent ressentir ».

Le potentiel des pouvoirs de Avar Kriss peut être vue dans la publication lorsqu’elle devient le lien qui unit tout Jedi de la galaxie pour unir leurs forces et sauver un système stellaire entier de la destruction, qui a été officialisée dans le canon de ‘Guerres des étoiles’ avec ce post.







Maintenant, nous devrons attendre de voir si la nouvelle capacité Jedi de Kriss s’introduit dans l’univers du live-action de la franchise dans de futurs projets.

Par contre, avec la publication, ‘Lumière du Jedi’ et le prochain spectacle de Disney réglé en même temps, ‘L’acolyte’, une grande attente a été générée pour savoir quelles nouvelles Jedi on pouvait voir dans la série, cela pourrait même représenter le retour de la Professeur Yoda à la saga, car il était vivant à cette époque.