Découvrez le nouveau look spectaculaire de ‘In The Heights’

Jeffree Star Cosmetics Blood Money Collection : The Gloss Paid In Full

Un gloss lvres disponible en fini paillet ou brillant.Votre maquillage va scintiller de mille feux grce au nouveau gloss Blood Money de Jeffree Star Cosmetics. Dclin en quatre teintes de la collection; chaque gloss dlivre sa nuance dlicieuse ultra brillante et longue tenue; pour un look un million de dollars. Cette formule intensment brillante au parfum de crme brle glisse sur les lvres et ajoute une dimension spectaculaire tous les looks. porter seul ou pardessus votre rouge Jeffree Star Cosmetics prfr. Vgan Non test sur les animaux Approuv par Jeffree Star! BEAUTY BAY est un distributeur agr des produits Jeffree Star Cosmetics