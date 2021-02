Découvrez le nouveau clip de « Zack Snyder’s Justice League »

Zack Snyder a préparé quelques surprises intéressantes pour ses fans dans la nouvelle restauration de «Justice League», Révélant IGN un clip vidéo d’une séquence animée de Boîte mère, qui présentent chacun des futurs membres de la ligue, qui composent un côté différent de la même boîte de technologie extraterrestre.

Tout semble indiquer qu’il ne s’agit pas d’une simple image arbitraire, puisque chacun de ces héros possède un nombre intéressant d’éléments qui chercheraient à raconter leurs histoires d’origine respectives et, selon le même Snyder, ils auraient également une série d’oeufs de Pâques cachés.

La séquence est animée par le thème « Temps » de Tom attend, une mélodie mélancolique qui, à travers les métaphores habituelles de la discographie de son interprète, réfléchit sur le passage du temps dans nos vies. Snyder révélerait que chacun des œufs de Pâques que l’on peut trouver dans la vidéo est basé sur des voix faites par lui-même.

«J’ai dessiné tout cela. Il y a un million d’oeufs de Pâques dedans, et si vous le regardez, il y a des lignes narratives sur lesquelles j’ai travaillé si le film avait été continué ou si vous regardez des histoires passées, il y a beaucoup de détails pour tout le monde.

Snyder Il prévient également les fans que ce sera amusant de regarder la vidéo à vitesse lente, car ils pourraient être surpris par la quantité de détails cachés dans l’animation. La première de ce film mettra fin à un débat qui a eu lieu depuis que la pause publicitaire est arrivée en salles.

Après l’insistance des fans et le chemin Snyder a parlé avec tant d’effusion de sa cassette sur les réseaux sociaux et des émissions spéciales, Warner Bros a pris la décision de donner au réalisateur l’occasion de conclure son ambitieux travail inachevé, travail pour lequel le cinéaste a assuré qu’il n’avait touché aucun salaire et laisse entendre que le studio n’a aucun intérêt à faire une suite, malgré la fin ouverte du film .trigue.

Le film mettra en vedette les efforts de Bruce Wayne pour montrer que le sacrifice de Superman Il n’a pas été en vain de recruter un groupe de métahumains et de forger une alliance avec eux qui puisse protéger l’humanité des forces extérieures qui pourraient causer des dommages catastrophiques.

Ce sera comme Batman, Aquaman, Wonder Woman, The Flash et Cyborg ils doivent détester les démons respectifs de leur passé pour unir leurs forces et ainsi arrêter Steppenwolff, DeSaad et Darkseid, qui sont arrivés sur la planète avec des intentions de conquête et de destruction.