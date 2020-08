Découvrez le nouveau Call of Duty: Warzone Mastery Challenges

Il y a quelques instants, après qu’Activison ait donné plus Détails de livraison Call of Duty pour le présent 2020, Call of Duty: Warzone et moderne Guerre ils ont reçu la mise à jour avec laquelle la saison 5 arrive chargée de nouvelles pour le jeu vidéo de Inifnity Ward. Et parmi toutes ces nouveautés, certaines nouveaux défis de maîtrise avec lequel, en atteignant certains objectifs, nous pouvons accéder à des récompenses exclusives.

Comme cela a été rendu public, le Call of Duty: Warzone saison 5 apporter un peu nouveaux défis de maîtrise. C’est un total de 9 défis, chacun avec des niveaux différents, à travers lesquels on nous propose une série d’objectifs que nous devons compléter pour accéder à des récompenses exclusives. Ces récompenses se présentent sous la forme d’articles cosmétiques. Ci-dessous vous pouvez voir les différents défis proposés dans leurs premiers niveaux (les niveaux ultérieurs consistent à répéter plusieurs fois le même objectif).

Défis de maîtrise de la saison 5

Warzone

Obtenez 2 victoires en Warzone: Battle Royale

Obtenez 1 victoire en Warzone: pillage

Obtenez 5 victoires dans n’importe quel mode Warzone

Tuez 3 ennemis ou plus à la fois en utilisant un explosif C4 attaché à un véhicule

Tuez trois ennemis ou plus avec une frappe aérienne visant à moins de 10 mètres de vous … et survivez

Terminez votre cinquième contrat en une partie avec toute votre équipe en vie

Tuez trois ennemis ou plus en quelques secondes après avoir quitté le siège pilote d’un véhicule en mouvement

Marquez la perte finale avec une course

Nous vous rappelons que la saison 5 est maintenant disponible dans Call of Duty: Warzone et Modern Warfare. Si vous ne l’avez pas déjà fait, par ce même lien Vous pouvez consulter les notes de mise à jour avec tous les changements que la saison 5 apporte au jeu vidéo Infinity Ward.

