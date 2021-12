Découvrez le discours de Noël de la reine Elizabeth, y compris l’hommage au prince Philip

La reine Elizabeth II prononcera son discours traditionnel du jour de Noël samedi et, à en juger par une photo d’aperçu, l’événement de cette année comprendra un hommage très personnel de la reine.

En clin d’œil au prince Philip, son mari de 73 ans décédé plus tôt cette année, la reine, 95 ans, peut être vue portant une broche spéciale.

La broche de la reine est une broche spéciale qu’elle a portée plusieurs fois dans le passé. Victoria Jones / PA Images via Getty Images

Le bijou orné, une superbe broche en saphir et chrysanthème, est le même que celui qu’elle portait lors d’une séance photo pour sa lune de miel avec Philip en 1947. La reine l’a porté à nouveau en 2007 pour célébrer le 60e anniversaire du couple ou son anniversaire de mariage en diamant.

La princesse Elizabeth et le prince Philip profitant d’une promenade pendant leur lune de miel à Broadlands, Romsey, Hampshire en novembre 1947. Agence de presse thématique / Getty Images

La reine et Philip ont de nouveau visité Broadlands pour marquer leur anniversaire de mariage de diamant en novembre 2007. Tim Graham / Getty Images

C’est un hommage touchant à l’homme qui est devenu plus tard l’épouse la plus ancienne de l’histoire britannique. Philip est décédé en avril à l’âge de 99 ans et était jusque-là le membre le plus âgé de la famille royale. Dans un récent documentaire, le prince Harry a qualifié ses grands-parents de « couple adorable » qui partageaient le « lien le plus incroyable ».

Lors de son discours annuel du jour de Noël, la reine portera également une robe rouge associée à un collier de perles à plusieurs rangs et des boucles d’oreilles assorties. En règle générale, Elizabeth est également assise à côté de plusieurs photos de famille qui sont affichées sur son bureau dans le White Drawing Room du château de Windsor.

Le discours télévisé de la reine est une tradition de longue date, le premier ayant été prononcé en 1932 par son père, le roi George VI, via la radio.

L’année dernière, Elizabeth et Philip ont rompu la tradition au milieu de la pandémie de COVID-19 et ont sauté leur rassemblement annuel à Sandringham à Norfolk, en Angleterre. Au lieu de cela, ils ont choisi de passer un Noël tranquille à la maison à Windsor. Cette année, elle célébrera également Noël à Windsor au lieu d’un rassemblement plus important à Sandringham.

Ce n’est pas la première fois depuis la mort de Philip que la reine fait une déclaration avec des bijoux sentimentaux. En mai, juste après sa mort, elle a été photographiée portant sa broche « Scarab », cadeau personnel de Philip en 1966 et l’une de ses préférées.

