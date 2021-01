Découvrez le cadeau qu’Axl Rose a offert à Dave Grohl

Dave Grohl a révélé le cadeau qu’il lui a fait Axl Rose après le chanteur de Guns N ‘Roses utilisé le trône utilisé par le chanteur de Foo Combattants quand il s’est cassé la jambe.

Grohl a utilisé le célèbre trône pour une série de concerts de Foo combattants pendant 2015, après s’être cassé la jambe en tombant d’une scène en Göteborg, Suède.







Bien que le trône d’origine ait été conçu spécifiquement pour Grohl, a trouvé une seconde vie en 2016, quand Axl Rose blessé son pied lors d’un spectacle à Les anges.

Parler du temps Rose utilisé le trône, Grohl a commenté dans une interview récente, « Axl pris avec Guns N ‘Roses, puis avec AC DC, et puis il a fini par faire de moi le gars avec qui tu vas si tu te casse la hanche en tournée, en quelque sorte ‘Thrones R Us’».

Grohl Il a ajouté: « Il (Axl) Raconté Sabrer pour me donner une guitare … et il en a choisi une pour moi Gibson ES 335 Dot de bonne heure Années 60, qui à ce jour est la plus belle guitare que j’aie jamais jouée de ma vie. «







« C’était un geste incroyablement gentil et classe, je l’ai vraiment apprécié », a déclaré le chanteur principal de Foo combattants.

D’autre part, au cours de la semaine dernière, Foo Fighters a partagé le single, ‘No Son Of Mine’ pour commencer l’année et avant la prochaine sortie de son nouvel album, ‘Médecine à minuit’.